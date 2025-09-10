La hoja de ruta de Von der Leyen ante el Parlamento Europeo: ¿qué ha dicho sobre Gaza, Ucrania o los aranceles de EEUU?

El curso político de la Unión Europea arrancó tras un verano marcado por Gaza y Ucrania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, protagonizó una esperada intervención en el Debate sobre el estado de la UE en Estrasburgo, que despejó —al menos parcialmente— las dudas sobre la posición europea en los frentes bélicos y comerciales que sacuden el sistema internacional.

Guerra en Ucrania: Alianza de drones y "Ventaja Militar Cuantitativa"

Von der Leyen condenó la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos, calificándola de “violación sin precedentes”, y subrayó la necesidad de unidad europea frente a Moscú.

La condena a la intromisión rusa —en un país que además es miembro de la OTAN— fue la antesala de un paquete de anuncios: la UE trabaja en un decimonoveno paquete de sanciones y en un mecanismo para que Moscú asuma los costes de la guerra mediante 6.000 millones de euros provenientes de activos congelados rusos.

Entre las medidas de apoyo a Ucrania destacan la creación de una alianza de drones, la puesta en marcha del programa “Ventaja Militar Cuantitativa” para modernizar sus fuerzas armadas y fortalecer la industria de defensa europea, así como la organización de una cumbre internacional sobre el retorno de los niños ucranianos secuestrados.

Una "nueva Europa" entre grandes potencias

En un contexto marcado por “guerras y ambiciones imperiales”, Von der Leyen reclamó una defensa europea fuerte e independiente, capaz de complementar la OTAN y garantizar la seguridad del continente. La presidenta insistió en la unidad, el sentido de urgencia y la voluntad política como elementos esenciales para que Europa mantenga su influencia global.

De nuevo, ejerció un llamamiento a la "unidad" so pena de perder cualquier atisbo de influencia global. “¿Queremos pelear entre nosotros y quedar paralizados por nuestras divisiones?”, preguntaba a la bancada del hemiciclo vestida de rojo en acto de denuncia por la catástrofe humanitaria en el enclave palestino.

Se rompe el silencio sobre Gaza

Von der Leyen rompió el tono ambiguo de Bruselas respecto a Israel y reconoció el inmovilismo frente a la hambruna "como arma de guerra" y los bombardeos como "una dolorosa incapacidad" europea para lograr un acuerdo de paz.

En esta línea, criticó los planes israelíes de separar Cisjordania de Jerusalén Este y las declaraciones de ministros extremistas, y anunció que la UE suspenderá su cooperación bilateral con Israel. También propuso sanciones a ministros extremistas y colonos violentos y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial. Al mismo tiempo, condenó la retención de rehenes por parte de Hamás, al que calificó como “lacra”, y reiteró que la única salida realista pasa por “un Israel seguro y un Estado palestino viable”.

Sin cambiar de bando

La representante defendió a capa y espada el acuerdo comercial con Estados Unidos alcanzado en julio, escudándose en que su alianza tradicional con la Casa Blanca "es la más importante respecto a cualquier otro país". "Tenemos el mejor de los acuerdos si ninguna duda", declaraba ante las quejas de varios eurodiputados. Rechazó los aranceles, pero los consideró preferibles a una “guerra comercial total con Washington”. “Piensen en las consecuencias y compárenlas con la imagen de la semana pasada: Putin, Xi y Kim Jong Un juntos”, advirtió. También recalcó que el 80% del comercio europeo se realiza con otros países y destacó la necesidad de diversificar relaciones y reforzar acuerdos bilaterales, como el que se prevé cerrar con India a finales de año.

Suscríbete para seguir leyendo