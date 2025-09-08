El Supremo de EEUU autoriza operaciones de Trump contra inmigrantes en Los Ángeles

El Tribunal Supremo de Estados Unidos sigue dando carta blanca a algunas de las más conflictivas acciones del presidente Donald Trump. Este lunes la supermayoría conservadora de la corte ha amparado polémicas operaciones contra inmigrantes de agentes federales en Los Ángeles.

El Supremo, concretamente, ha levantado una orden de una jueza federal de distrito que había prohibido a patrullas de agentes federales que pararan a la gente basándose únicamente en su raza, el idioma que hablan, su trabajo o dónde se encontraban. La magistrada, Maame Frimpong, había dicho que las tácticas de arresto, denunciadas por grupos de derechos civiles y demandantes como "flagrante discriminación racial", violaban la Constitución.

La decisión del Supremo no es una victoria definitiva y el caso está pendiente de resolución en un tribunal inferior de apelaciones. Pero mientras llega esa resolución podrán volver las detenciones.

"Factor razonable"

La decisión ha llegado en una orden breve y en la que no se ofrecen argumentos o razonamientos. Pero el juez conservador Brett Kavanaugh ha escrito en una opinión concurrente que “la etnicidad aparente por si sola no puede dar por si sola sospecha razonable” pero ha defendido que puede ser un “factor razonable” que se puede considerar junto a otros para determinar si alguien puede ser detenido.

Las tres juezas progresistas del Supremo, mientras, han expresado su rechazo en una opinión que ha firmado Sonia Sotomayor. “Incontables personas en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas solo por su aspecto, su acento y el hecho de que se ganan las vidas con trabajos de esfuerzo físico”, ha escrito la jueza.

Racismo

Quienes presentaron la demanda original no argumentaban contra las detenciones y redadas sino contra el componente racista de que los agentes federales detuvieran a gente sin una sospecha razonable, solo por el color de piel o el acento. En operaciones en lugares como granjas, lavaderos de coches o los aparcamientos de Home Depot, una empresa de tiendas de construcción y bricolaje donde muchos inmigrantes sin papeles buscan trabajo por horas, se ha arrestado a personas que son ciudadanos estadounidenses.

De hecho, dos de los demandantes son ciudadanos, incluyendo un hombre cuyo arresto en junio fue grabado en un vídeo que se hizo viral. En las imágenes se le ve diciendo a los agentes que le detuvieron: “Nací en EEUU. ¡East LA, bro!” Solo unas horas después de su arresto fue liberado.

Acciones agresivas

Cuando Frimpong dictó la orden de inconstitucionalidad en julio pareció que caían el número de operaciones y redadas contra inmigrantes en la zona metropolitana de los Ángeles pero recientemente han vuelto a incrementarse según ha relatado la agencia AP.

Las agresivas operaciones contra inmigrantes que desde el primer momento de la presidencia de Trump se han acometido en Los Ángeles fueron respondidas con protestas. Los estallidos de violencia en algunas de ellas fueron empleados por Trump como argumento para desplegar a efectivos de la Guardia Nacional y el ejército en la metrópolis californiana.

En Washington DC también ha realizado ese despliegue y aunque en la capital ha empleado el argumento de una supuesta “emergencia” de seguridad por crimen también se ha combinado la presencia militar con una incrementada actividad de detención de inmigrantes.

Este lunes la Administración del republicano informaba del inicio de operaciones contra la inmigración en Chicago, otra urbe como prácticamente todas las grandes ciudades de EEUU gobernada por demócratas. Allí también ha amenazado con desplegar efectivos militares.

