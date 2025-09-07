En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
El Ejércitodel país hebreo designa otra "zona humanitaria" en el sur y avanza en el norte de Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Cinco personas, tres menores, murieron de hambre el sábado en Gaza
Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, murieron el sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el recuento de los hospitales publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí. Según el recuento de las autoridades, 387 personas han muerto ya de hambre en Gaza desde el comienzo de la guerra, de las que 138 eran niños. La mayoría de las muertes se han registrado este verano, después de meses de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel, que controla todos los accesos al enclave. Según el periódico británico The Guardian, que cita cifras de Unicef, más de 7.000 niños de menos de 5 años entraron durante las dos últimas semanas en programas para el tratamiento de la desnutrición aguda en las clínicas que gestiona la agencia en la Franja.
Mediadores preparan propuesta para liberar todos los rehenes en Gaza
Egipto, Catar y Estados Unidos, que median en la guerra de Gaza, preparan una nueva propuesta que "ofrecerán esta semana", y que incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás, informó a EFE este domingo una fuente de seguridad egipcia. El informante, que pidió anonimato, indicó que el nuevo plan estipula también "el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja" para administrar el enclave palestino en la posguerra.
Irán se muestra dispuesto a retomar negociación nuclear con EEUU bajo "nuevas condiciones"
Irán afirmó este sábado que está dispuesto a retomar "bajo nuevas condiciones" las negociaciones nucleares con Estados Unidos -estancadas desde la guerra de 12 días con Israel-, siempre y cuando estén "basadas en intereses comunes y respeto mutuo". "Las negociaciones no pueden tener la misma forma que antes de la guerra. No es posible que, tras terminar la guerra con todas sus consecuencias, volvamos a sentarnos en la mesa de diálogo en las mismas condiciones previas", afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en un acto en Teherán, según informó la agencia oficial IRNA.
El comandante del Comando Central de EEUU visita Israel y se reúne con el jefe del Ejército
El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, mantuvo un encuentro este sábado con el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, mientras la ofensiva israelí contra el norte de Gaza continúa intensificándose. "La visita se centró en la cooperación operativa entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas estadounidenses, el mantenimiento de la estabilidad regional tanto en zonas cercanas como distantes, y el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos y amenazas en la región", recoge el comunicado.
Miles de israelíes se manifiestan un sábado más contra Netanyahu y a favor de un acuerdo por los rehenes
Miles de personas han salido un sábado más a las calles de varias ciudades israelíes para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza desde el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 y para advertir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, del riesgo de una incursión terrestre en Ciudad de Gaza. La manifestación más nutrida ha sido un sábado más la de Tel Aviv, donde los asistentes han interpelado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que facilite un acuerdo. "¡Presidente Trump, salve a los rehenes ya!", rezaba la pancarta principal del acto, celebrado en la rebautizada como plaza de los Rehenes.
Unos 150 manifestantes detenidos en Londres por su apoyo a grupo propalestino proscrito
Unas 150 personas fueron detenidas este sábado por expresar su apoyo al grupo proscrito Palestine Action en una protesta en Londres, en la que se registraron algunos altercados violentos, según informó la Policía. Un portavoz de Scotland Yard declaró que los agentes "seguirán arrestando a quien muestre su respaldo a la organización terrorista proscrita Palestine Action" en la manifestación organizada por el grupo Defend Our Juries.
Ascienden a casi 64.370 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este viernes a casi 64.370 los muertos y más de 162.300 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de la intensificación de los ataques contra Ciudad de Gaza por los planes israelíes para hacerse con su control. "El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 64.368 mártires y 162.367 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han registrado 68 muertos -incluidos ocho recuperados de entre los escombros- y 362 heridos a causa de los ataques perpetrados por las tropas israelíes.
PSOE y Sumar negocian aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes
Los socios de Gobierno del PSOE y Sumar están negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes, día 9, han confirmado a EFE fuentes gubernamentales que no han concretado qué tipo de iniciativas podrían salir adelante. Esta negociación llega días después de que Sumar planteara el pasado jueves al PSOE una batería de medidas contra Israel para tratar de frenar el "genocidio" en Gaza, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas.
Al menos 17 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del sábado
Al menos 17 personas han muerto desde el amanecer de este sábado en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad del gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Del total, 10 corresponden a la ciudad de Gaza, objetivo declarado del Gobierno israelí, que pretende lanzar inminentemente una ofensiva contra esta población, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad. Este mismo sábado Israel ha destruido la torre de Al Susi, uno de los edificios de viviendas más altos de la ciudad. El edificio se encuentra en la calle Al Sina, en el barrio de Tel al Hawa, justo enfrente de una sede de la ONU.
Aumentan a 382 los muertos por desnutrición en Gaza, con cien fallecidos ya desde la declaración de hambruna
Al menos 382 personas han muerto en la Franja de Gaza por falta de alimentos, según un recuento del Ministerio de Sanidad local que incluye por primera vez más de cien fallecidos desde que la ONU declaró formalmente la hambruna en el enclave palestino el pasado 22 de agosto. En concreto, 104 personas han muerto desnutridas desde entonces, entre ellas una veintena de niños. El recuento del Ministerio, controlado por Hamás, estima que la inseguridad alimentaria ya se ha cobrado la vida de 135 menores de edad en la Franja, pese a los llamamientos constantes a Israel para que permita la entrada de más ayuda.
