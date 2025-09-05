Crisis en Downing Street
Dimite la número dos del Gobierno británico por presunta evasión fiscal en la compra de una vivienda
Las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia
La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, ha renunciado este viernes a su cargo tras varios días en la cuerda floja por presunta evasión de impuestos. La número dos del Partido Laborista ha abandonado sus funciones después de reconocer que pagó menos impuestos de los que debía en la compra de una vivienda en Hove, en el sur de Inglaterra. A pesar de que lo ha atribuido a un error de sus asesores legales, las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia.
El escándalo ha supuesto un nuevo golpe para el Gobierno laborista, cuya popularidad está en caída libre por la maltrecha situación económica y por su incapacidad para frenar la llegada irregular de inmigrantes al país. Starmer deberá recomponer ahora su Gobierno para tratar de levantar el vuelo apenas 14 meses después de su aplastante victoria en las elecciones generales. La dimisión de Rayner ha dado un nuevo impulso al partido de derecha populista Reform UK, el cual se sitúa como primera fuerza en las encuestas con una cómoda ventaja respecto al Partido Laborista y al Partido Conservador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- Monterrubio: '(El Arcángel) es un estadio antiguo, viejo y obsoleto, sin ninguna duda”
- Una operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
- El Ayuntamiento de Córdoba se decanta por el soterramiento de los restos y descarta el cambio de trazado de la ronda Norte