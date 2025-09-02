La principal asociación de expertos sobre el genocidio lo tiene claro: Israel está cometiendo el crimen de crímenes en Gaza

Cada vez son más las voces cualificadas que acusan a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Esta vez se trata de los principales expertos en la materia de todo el mundo. La Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) ha aprobado una resolución que establece que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición de genocidio establecida en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Estos 500 académicos se suman así a las acusaciones de organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes, y al clamor del movimiento civil global.

La resolución de tres páginas ha sido aprobada en un 86%. La presidenta de esta asociación creada en 1994, Melanie O’Brien, ha anunciado este lunes que se han cumplido los criterios legales para establecer que Israel está cometiendo un genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza. A su vez, ha instado a las autoridades israelíes a que “cesen de inmediato todos los actos” que constituyen estos tres tipos de crímenes “contra los palestinos en Gaza, incluidos los ataques deliberados y el asesinato de civiles, incluidos niños; el hambre; la privación de ayuda humanitaria, agua, combustible y otros artículos esenciales para la supervivencia de la población; la violencia sexual y reproductiva; y el desplazamiento forzado de la población”.

La Convención de la ONU de 1948, adoptada tras el asesinato en masa de judíos por la Alemania nazi y en el año en que se fundó el Estado de Israel a costa de la expulsión de centenares de miles de palestinos, el genocidio es definido como los crímenes cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

“Esta es una declaración definitiva de expertos en el campo de los estudios sobre genocidio: lo que está sucediendo en Gaza es genocidio”, ha dicho O'Brien, que también es profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, a Reuters. “No hay justificación para la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, ni siquiera la legítima defensa”, ha añadido. La Convención de la ONU de 1948, adoptada tras el asesinato en masa de judíos por la Alemania nazi y en el año en que se fundó el Estado de Israel a costa de la expulsión de centenares de miles de palestinos, el genocidio es definido como los crímenes cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

Respuestas de Hamás e Israel

Los países tienen la obligación de actuar y prevenir para detener el genocidio. A lo largo de estos 23 meses de brutal guerra contra Gaza, en la que han sido asesinados más de 63.000 palestinos, las acusaciones de genocidio se han sucedido. Grupos internacionales de derechos humanos, oenegés israelíes y hasta causas judiciales abiertas en La Haya señalan a las autoridades israelíes como autoras de este crimen atroz. La semana pasada, cientos de funcionarios de Naciones Unidas en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, le escribieron para solicitarle que describiera explícitamente la guerra de Gaza como un genocidio en curso.

Hamás ha celebrado la resolución de la IAGS como “un nuevo documento legal que se suma a los informes y testimonios internacionales que han documentado el genocidio que nuestro pueblo sufre a plena vista del mundo”. Por su parte, las autoridades israelíes han entrado en cólera y la han rechazado. El ministerio de Exteriores la ha considerado “vergonzosa” y una “vergüenza para la profesión jurídica y para cualquier estándar académico”. “Se basa enteramente en la campaña de mentiras de Hamás y el blanqueo de esas mentiras por parte de otros”, ha exigido en un comunicado, en el que ha pedido que las acusaciones de genocidio deberían dirigirse en cambio contra Hamás por su ataque del 7 de octubre de 2023.

Ataques contra los niños

Para sostener su argumento, la IAGS ha mencionado distintos aspectos que han tenido lugar en Gaza y que están ocurriendo en este mismo instante. Como, por ejemplo, el desplazamiento masivo y forzado sobre “casi todos los 2,3 millones de palestinos de la Franja” en “múltiples ocasiones”. Además, ha señalado que el apoyo del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, al plan del presidente estadounidense Donald Trump para expulsar al pueblo gazatí con el objetivo de construir una Riviera vacacional implica apoyar un crimen de limpieza étnica. También la IAGS se ha detenido en la especial violencia que sufren los niños —50.000 de los cuales han muerto o resultado heridos, según la ONU— por la relevancia que tienen para la supervivencia del grupo.

Durante este martes, todas estas condiciones se han repetido. El ministerio de Salud de Gaza ha denunciado que, sólo en las últimas 24 horas, 13 personas han muerto “de hambre y malnutrición”, elevando el número total de víctimas de la hambruna impuesta por Israel a 361. Al menos 130 eran niños. Desde esta madrugada, unos 78 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes. La mayoría de las víctimas se han concentrado en Ciudad de Gaza, donde su millón de habitantes intenta huir a medida que las tropas israelíes avanzan sobre el territorio.

