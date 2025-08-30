Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Israel pone en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la puesta en marcha de las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, horas después de anunciar el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda en la localidad, que decretó como "una zona de combate peligrosa", en medio de sus planes para hacerse con el control de la zona. "No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha recalcado que las tropas israelíes "operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad". "Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamás sea desmantelado a nivel militar y gubernamental", ha apuntado en su cuenta en la red social X, donde ha manifestado que el grupo es "una organización derrotada que libra una guerra de guerrillas y que será también derrotada en este campo".