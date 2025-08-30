Investigación abierta
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como "un espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo de una investigación
Europa Press
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Facua Córdoba denuncia a la promotora del concierto 'God Save the Queen' por cobrar gastos de gestión en las entradas
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Sadeco instalará un sistema de recogida de basura puerta a puerta en la barriada de Santa Cruz
- Córdoba presenta tres municipios en alerta por el virus del Nilo occidental
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba