Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. / Haim Zach/GPO/dpa

EFE

Jerusalén

Las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza, anunció este viernes el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu.

Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.

"La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dijo Netanyahu en su mensaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
  2. La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
  3. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  4. Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
  5. La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
  6. Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
  7. Abre al tráfico la tercera y última fase de la obra de la avenida de Trassierra
  8. El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

¿Cómo saber si un flamenquín de Córdoba es falso?: así describen los expertos al auténtico

¿Cómo saber si un flamenquín de Córdoba es falso?: así describen los expertos al auténtico

Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba

Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba
Tracking Pixel Contents