Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Aumentan a 23 los muertos en un "ataque masivo" del Ejército de Rusia sobre Kiev

El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante en las primeras horas de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a 23, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han indicado que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha anunciado este nuevo balance a través de Telegram, donde poco antes ha confirmado la cifra de cuatro menores muertos adelantada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre ellos un bebé de dos años.