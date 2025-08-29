Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Siria denuncia nuevos ataques de Israel tras el bombardeo que ha matado a seis soldados al sur de Damasco

Personas transportan los cadáveres de palestinos que, según los médicos, murieron en un ataque israelí contra la ciudad de Gaza.

Personas transportan los cadáveres de palestinos que, según los médicos, murieron en un ataque israelí contra la ciudad de Gaza. / EP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

