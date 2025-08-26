La guerra entre clanes mafiosos llega a las bandas criminales chinas de Italia

Las primeras noticias que se tienen de mafiosos chinos en Italia son de los años 90. Las crónicas hablan de ellos sobre todo como grupúsculos, dedicados a la extorsión, los secuestros y la trata de personas, que procedían mayoritariamente de las provincias de Zhejiang y Fujian, y se dedicaban sobre todo a tráficos entre Roma y Hamburgo. Todo muy oculto y silencioso. Nada que ver con lo de hoy, cuando las andanzas de capos mafiosos chinos ya se suceden en las páginas de sucesos de la prensa italiana.

Uno de los últimos grandes operativos contra la mafia china desmanteló una red de tráfico de personas. En una redada fueron detenidos nueve criminales, ocho de los cuales en flagrancia. Hacían cruzar ilegalmente a ciudadanos chinos por países balcánicos (Serbia, Bosnia-Herzegovina) hasta la Unión Europea, para luego enviarlos a sus destinos finales en Italia, Francia o España.

Todo esto lo descubrió la policía italiana en el operativo Chinese Shuttle, que acabó en mayo del año pasado. Tan solo un mes antes había habido otro, apodado Endgame. Con este se desveló un tráfico ilegal de apuestas clandestinas, también mediante sitios web clonados, cuyos servidores se encontraban en el municipio de Prato, en la región italiana de Toscana, un importante centro textil que está en el centro de muchas actividades ilícitas de estos grupos criminales.

Guerra abierta

La mafia china es desde hace tiempo una realidad muy activa en Italia. Sus actividades delictivas aparecen en los informes de cuerpos como la Dirección de Investigación Antimafia (DIA), e incluso en los de la Agencia de Información y Seguridad Exterior de Italia, los servicios secretos italianos, según ha consultado este diario. Sin embargo, nunca antes habían sido tan visible como ahora. Ni la gama de actividades a las que fiscalías y policías han podido relacionarles tan amplia.

Otro es el caso de la llamada guerra de las perchas, que ha tenido lugar este año. Su principal protagonista es un tal Zhang Naizhong, una especie de capo de la mafia china, que ya no es un desconocido para el público. Naizhong, conocido por la policía desde hace años --en 2018 ya fue arrestado-- saltó a la fama meses atrás, cuando su hijo hizo algo que uno rara vez se espera de un vástago de un criminal: entró en un edificio de la fiscalía de Prato y denunció.

Lavado de dinero

La razón, han deducido los investigadores, es que se había llegado a un punto crítico, después de que un grupo escindido le declarara la guerra a su padre y desatara una ola sin precedentes de violencia (homicidios, palizas, ataques con sicarios) entre los clanes chinos por el control del negocio textil. Para ese momento, ya diversas propiedades vinculadas a Naizhong habían sido atacadas con artefactos incendiarios (incluso centros de logística en Madrid y París, según pesquisas), y se había incluso cometido un doble homicidio en Roma: el de Zhang Dayong, brazo derecho de Naizhong, y su novia, Xiaoqing Gong.

China, sin embargo, no solo ha sido exportadora de criminales para Italia. También es un país que ha sido usado por parte de las mafias italianas —que, según las investigaciones, colaboran con los grupos chinos— para sus complejos esquemas de lavado de dinero. Lo señalaba un operativo en el que participó Eurojust entre 2022 y 2024, y que permitió desarticular un entramado de empresas que operaban entre Italia, Suiza, Brasil y Hong Kong con ese propósito.

