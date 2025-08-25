Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El jefe del Ejército israelí insta a Netanyahu a "aceptar ya" el acuerdo de alto el fuego con Hamás

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, se ha sumado este domingo a parte de la sociedad israelí al afirmar que "hay un acuedo sobre la mesa y hay que aceptarlo ya", instando así al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a que de luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y al que ya ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Zamir ha hecho estas declaraciones durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte del país, desde donde ha defendido además que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cumplido con los objetivos de la operación 'Carros de Gedeón 2' anunciada hace días para tomar la ciudad de Gaza, una decisión que él mismo rechazó asegurando que pone en peligro a los 20 secuestrados que se estima que permanecen vivos del total de 50 en el enclave.