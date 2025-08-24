En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Vladímir Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás a cambio de paralizar su ofensiva, según fuentes próximas a la cumbre entre el líder ruso y el presidente de EEUU, Donald Trump
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado la aprobación de sanciones contra 139 individuos y entidades rusas por colaborar en la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania. Además han sido sancionados 28 ciudadanos de terceros países por financiación de las actividades rusas.
La Presidencia ucraniana ha informado así de la aprobación de la propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano. "Estamos trabajando también con los organismos de seguridad de países socios en cada uno de estos nombres", ha destacado Zelenski.
Las sanciones están en concordancia con las impuestas por las autoridades de Canadá. "Juntos, con nuestros socios, también estamos preparando la sincronización de las sanciones ucranianas en las jurisdicciones de nuestros socios", ha añadido.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo, en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará el territorio ucraniano al ocupante. "Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.
448 ataques rusos en Zaporiya
Las autoridades ucranianas reportaron 448 ataques rusos contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya así como ataques en otras regiones del país que produjeron daños materiales y dejaron varias personas heridas. Según dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov, hubo ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles y se recibieron 37 informes sobre la destrucción de apartamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura.
Putin elogia a Trump
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha declarado convencido de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha abierto una perspectiva favorable para el futuro de las relaciones bilaterales aunque ha matizado que "los socios europeos" son un factor a tener en cuenta a la hora de normalizar el diálogo. "Con la llegada del presidente Trump, creo que finalmente ha comenzado a aparecer la luz al final del túnel", ha declarado el presidente ruso en una reunión con trabajadores de la industria nuclear una semana después de la cumbre bilateral celebrada entre ambos en Alaska.
Trump dice que en "las próximas dos semanas" se sabrá si Putin se reúne con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que en "las próximas dos semanas" se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelenski, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.
"En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)", dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.
El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, planteó que Putin y Zelenski celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.
Ucrania espera que su nuevo misil vuelva más dolorosos los ataques contra territorio ruso
La presentación por parte de Ucrania de su nuevo misil de largo alcance 'Flamingo' refleja su estrategia de intensificar la respuesta asimétrica a la agresión rusa para presionar a Moscú a acudir a la mesa de negociación.
En un momento en el que los ataques rusos continúan pese a los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la disposición de Ucrania a declarar un alto el fuego, Kiev aspira a que sus golpes contra el territorio enemigo se vuelvan más dolorosos para Moscú.
El misil 'Flamingo' FP-5, con un alcance calculado en más de 3.000 kilómetros, ofrece el potencial de ampliar de forma significativa el efecto de los ataques diarios con drones contra infraestructuras militares y refinerías de crudo en territorio ruso.
El ucraniano detenido en Italia por el sabotaje del Nord Strem rechaza su extradición a Alemania
El ucraniano detenido en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje del gaseoducto ruso 'Nord Stream' ha rechazado este viernes su extradición voluntaria a Alemania, que se decidirá ante el juez a partir del 3 de septiembre.
Así lo ha manifestado el acusado en una breve declaración ante el Tribunal de Apelación de Bologna (norte), negando también los delitos que la justicia alemana le imputa, según los medios locales.
Trump dice a Orbán estar "enojado" por los ataques ucranianos al oleoducto ruso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes estar "enojado" por el corte del suministro de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia causado por ataques ucranianos al oleoducto 'Druzhba' en Rusia, al responder a una queja del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Orban hizo pública la respuesta que recibió del jefe de la Casa Blanca a una carta que le envió denunciando la situación que afronta su país y la vecina Eslovaquia, dependientes para su abastecimiento de crudo de los suministros rusos que llegan a través del 'Druzhba'.
Zelenski asegura que Trump es la única persona capaz de detener a Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra. "No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión", dijo en una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado por los preparativos para la posible reunión con el líder ruso.
Rusia accede a mostrarse "flexible" ante varias propuestas de Trump sobre Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha accedido este viernes a mostrarse "flexible" ante varias de las propuestas realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Ucrania durante la cumbre celebrada la semana pasada en Alaska. "El presidente Trump ha propuesto varias cuestiones y, en sobre algunas de ellas, estamos dispuestos a mostrar una mayor flexibilidad", ha aseverado el jefe de la diplomacia rusa en declaraciones a la cadena de televisión NBC News. Lavrov, que ha acusado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de rechazar "todos los principios para lograr un acuerdo presentados por Trump", ha manifestado que el magnate neoyorquino "puso sobre la mesa varias cuestiones que, en su opinión deben ser aceptadas". "Esto incluye que Ucrania no acceda a la OTAN y también algunos asuntos territoriales. Pero Zelenski ha dicho que no a todo", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que incluso ha dicho que no a la retirada de la ley que prohíbe hablar ruso. El 18 de agosto, tras la reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump se reunió con Zelenski y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a Putin para tratar de fijar un cita trilateral.
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- El Lecce, de la Serie A, cerca de cerrar el acuerdo con el Córdoba CF por Álex Sala
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una línea de ayudas de 20.000 euros para actividades de asociaciones juveniles
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores