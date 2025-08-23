Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

La popularidad de Netanyahu Un 62 por ciento de israelíes se han declarado convencidos de que el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya no cuenta con la confianza de la mayoría de la población en medio de un elevado nivel de descontento con la nueva ofensiva inminente que está preparando contra la ciudad de Gaza. La ofensiva fue objeto de la repulsa de una multitudinaria manifestación la semana pasada, cuando entre 200.000 y 500.000 personas -- según estimaciones de la Policía y organizadores -- marcharon por Tel Aviv para pedir la suspensión inmediata de una operación que podría constituir una sentencia de muerte para los veinte rehenes que siguen vivos en manos de las milicias palestinas del enclave.

Israel mata a 17 palestinos El Ejército israelí bombardeó la madrugada de este sábado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur), matando a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser. Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de diez, ocho y siete años.

La ONU reivindica que la declaración de hambruna en Gaza debe "llevar a la acción" La ONU reivindicó este viernes que la declaración de hambruna en la Franja de Gaza debe "llevar a la acción", defendió la rigurosidad del informe de la CIF y dijo esperar que la "atención del mundo" vuelva al enclave para evitar así más muertes. Así lo transmitieron responsables de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una intervención virtual en la sede de la organización en Nueva York.

Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos por el bloqueo interno a sus medidas contra Israel El ministro en funciones para Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, anunció este viernes su dimisión debido a bloqueos dentro del gabinete de coalición a su intento de tomar medidas contra Israel que considera “necesarias”, dada la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y el avance de asentamientos en Cisjordania. (Seguir leyendo)

Israel detecta un misil lanzado desde el Yemen que se fragmenta en el aire El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, "probablemente", el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país. Según un comunicado castrense, una revisión inicial sugiere que el misil "probablemente" se desintegró en el aire. Los sistemas de defensa aérea realizaron varios intentos de interceptar el misil durante el incidente y las sirenas sonaron por Israel de acuerdo con el protocolo, añadió el Ejército. Y agregó que se reportó caída de metralla en el centro de Israel, algo que se está revisando.

Hamás denuncia que la amenaza israelí de destruir la ciudad de Gaza equivale a una "limpieza étnica" El grupo islamista Hamás dijo este viernes que la amenaza del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, de destruir y vaciar la ciudad de Gaza -en la que se refugian un millón de palestinos- equivale a admitir limpieza étnica. Las declaraciones de Katz y "su confirmación de que la operación militar en la ciudad de Gaza busca el desplazamiento de la población mediante el uso de fuego intenso son una admisión de la comisión del crimen de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de casi un millón de personas", apuntó el grupo islamista en un comunicado.

Una flotilla que saldrá de Barcelona quiere ser la "mayor misión de solidaridad" con Gaza La Global Sumud Flotilla, que prevé salir de Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo 31 de agosto, quiere ser "la mayor misión de solidaridad de la historia", como ha expresado este viernes el coordinador de la escuadrilla de embarcaciones, Thiago Ávila. "Será la mayor misión de solidaridad de la historia, ya que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy tratando de llegar a Gaza", ha explicado Ávila en una rueda de prensa en Barcelona. En su opinión, la "tarea fundamental de la humanidad" en estos momentos es que el "cerco de Gaza" se rompa, se abra un "corredor humanitario" y "se acabe el hambre" en los territorios palestinos. (Seguir leyendo)

Netanyahu tilda de "mentira descarada" el informe de la ONU sobre la hambruna en Gaza El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este viernes de "mentira descarada" el informe independiente, respaldado por la ONU, que declaró este viernes la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital y que ya afecta a más de medio millón de personas. "El informe de la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) constituye una mentira descarada. Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna", dijo en un comunicado la Oficina del mandatario en un comunicado, en el que añadió que dos toneladas de ayuda han entrado en Gaza desde el inicio de la guerra.

Bruselas señala que el hambre es "una realidad" en Gaza y urge a Israel a permitir el acceso humanitario La Comisión Europea ha señalado este viernes que el hambre es "una realidad" en Gaza y ha reiterado la exigencia a Israel para que permita el acceso humanitario a la Franja, después de que el acuerdo humanitario suscrito con la Unión Europea no haya mejorado la crisis en el terreno. En respuesta al informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), organización respaldada por Naciones Unidas, haya declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, en el centro y norte de la Franja, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que la hambruna es "una realidad" en la Franja que ahora confirma el observatorio de la ONU. "La gente está muriendo de hambre. A finales de septiembre, casi una de cada tres personas podría enfrentarse a la hambruna. Se trata de una carrera contra el tiempo", ha indicado en un mensaje en redes sociales.