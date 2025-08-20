Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump dice que quiere ver "qué sucede" en la reunión bilateral entre Zelenski y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

"Vamos a intentar detenerla (la guerra), y creo que tenemos buenas posibilidades. Tuve una reunión muy exitosa con el presidente Putin, tuve una reunión muy exitosa con el presidente Zelenski, y entonces pensé que sería mejor que se reunieran sin mí, solo para ver qué pasa. Quiero ver qué sucede", explicó Trump en el programa radiofónico del periodista conservador Mark Levin al referirse a las cumbres en las que participó el viernes y el lunes pasados.

"Tienen una relación difícil, muy mala, muy mala. Y ahora veremos cómo les va y, si es necesario, y probablemente lo será, pero si es necesario, entonces asistiré (a una reunión trilateral) y probablemente podré cerrarlo (el conflicto). Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están en proceso de organizarla y vamos a ver qué sucede", añadió el mandatario republicano.