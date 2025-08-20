Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Trump describe a Netanyahu como un "héroe de guerra" a pesar de la orden de arresto del TPI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un "héroe de guerra", una fórmula que también ha utilizado para hablar de sí mismo en relación con los ataques perpetrados el pasado mes de junio contra Irán.

"Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy. A nadie le importa, pero también lo soy. Quiero decir, yo planeé aquello", ha aseverado durante una intervención en el programa de radio The Mark Levin Show, donde ha hecho alusión a los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes que, según ha defendido Trump, pusieron fin al conflicto entre las partes.

Así, ha mostrado su frustración ante la falta de reconocimiento a nivel internacional por las medidas adoptadas hace tan solo unos meses, y ha recordado que Netanyahu lidia con problemas judiciales a nivel interno: "está peleando, están tratando de meterlo en la cárcel".