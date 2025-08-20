Asia
Al menos 76 muertos al incendiarse un autobús con deportados en Afganistán
El autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat
EFE
Kabul
Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, murieron en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple, en lo que ya se considera "uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país".
El portavoz del gobierno de la provincia de Herat, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, informó a EFE que el autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat y se incendió tras el impacto.
