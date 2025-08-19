Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas advierte que las garantías de seguridad a Ucrania deben ser "sólidas y creíbles"

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo "suficientemente sólidas y creíbles" ya que "no se puede confiar " en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "cumpla ninguna promesa o compromiso".

"Las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar", aseguró Kallas en redes sociales tras la cumbre virtual de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete celebrada este martes para analizar el resultado de las reuniones mantenidas la víspera en la Casa Blanca en las que participó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski además del anfitrión Donald Trump.