En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Vladímir Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás a cambio de paralizar su ofensiva, según fuentes próximas a la cumbre entre el líder ruso y el presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Kallas advierte que las garantías de seguridad a Ucrania deben ser "sólidas y creíbles"
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo "suficientemente sólidas y creíbles" ya que "no se puede confiar " en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "cumpla ninguna promesa o compromiso".
"Las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar", aseguró Kallas en redes sociales tras la cumbre virtual de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete celebrada este martes para analizar el resultado de las reuniones mantenidas la víspera en la Casa Blanca en las que participó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski además del anfitrión Donald Trump.
Las garantías de seguridad de Trump a Ucrania dan un impulso a la "coalición de voluntarios"
Los principales líderes europeos han dado muestras de optimismo sobre el posible fin de la guerra en Ucrania tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha encabezado este martes junto al presidente francés, Emmanuel Macron, una nueva reunión de la llamada "coalición de voluntarios", la alianza formada por una treintena de países para garantizar la seguridad en el país eslavo tras la firma de un eventual alto el fuego o de un acuerdo de paz. En el encuentro, los dos líderes han informado a sus aliados sobre los siguientes pasos a tomar después de que Trump se mostrara dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a la coalición, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reacio.
Lea aquí toda la información
Trump descarta el envío de tropas de EEUU a Ucrania y pide a Zelenski ser "flexible" en las negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, tendrá que ser "flexible" en las negociaciones que se avecinan si quiere alcanzar la paz, dentro de la cual el inquilino de la Casa Blanca no contempla en ningún caso el envío de tropas sobre el terreno. Trump ha afirmado en una entrevista a Fox News que varios países europeos ya han mostrado su disposición a desplegar militares en Ucrania, por lo que "no va a ser un problema" de cara a las garantías de seguridad que reclama Zelenski. Sin embargo, ha dejado claro que Estados Unidos no se involucrará de ninguna forma en este despliegue. El mandatario norteamericano ya había descartado en estos últimos días una potencial integración de Ucrania en la OTAN, a la espera de ver entonces cómo se concretan las garantías de seguridad. En cuanto a un potencial canje de territorios, Trump ha señalado que "Ucrania va a recuperar su vida" una vez cese el conflicto y también "mucho territorio", sin entrar en más detalles, pese a que hace apenas dos días dio por hecho que Kiev tendría que renunciar definitivamente a la península de Crimea. "Esto es una guerra", ha añadido, y "Rusia tiene un Ejército potente, le guste a la gente o no".
Albares celebra el "acercamiento" de posiciones entre EEUU y Europa, pero duda de la "voluntad de paz" de Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aplaudido el "acercamiento de posiciones" entre Estados Unidos y Europa respecto a Ucrania, con una "mayor coordinación" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque ha expresado sus dudas sobre la "voluntad de paz" de Rusia.
Así se ha pronunciado Albares en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, por el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano y diferentes líderes europeos.
El ministro de Exteriores ha confirmado que ha sido él el que se ha unido en representación de España a una videollamada con líderes europeos para hablar sobre Ucrania, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba a esa hora visitando una de las zonas afectadas por los incendios.
Bruselas celebra que Rusia se abra a una reunión entre Putin y Zelenski tras la presión de Trump
La Comisión Europea ha celebrado este martes que Rusia se abra a una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque ha evitado señalar cuando considera que tiene lugar la cita, insistiendo en que debe prepararse bien con Kiev, Washington y los socios europeos.
"En el pasado, el presidente Putin se había negado a reunirse con el presidente Zelenski. Por lo tanto, por supuesto, celebramos que ahora haya cambiado de opinión y le haya comunicado al presidente Trump que estaría dispuesto a participar en dicha reunión", ha asegurado la portavoz comunitaria, Arianna Podesta, en rueda de prensa desde la capital europea.
Bruselas ha valorado que ahora Rusia pueda negociar directamente con Ucrania, aunque espera los "pasos concretos" de Moscú para poner fin a la guerra y permitir una paz duradera en el país vecino.
Rusia dice que una reunión entre Putin y Zelenski debe prepararse "minuciosamente"
Rusia declaró hoy que una reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski, debe "prepararse minuciosamente".
"Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", dijo a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Rusia derriba 23 drones ucranianos sobre dos de sus regiones y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 23 drones de ala fija ucranianos sobre dos regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, 13 de los drones abatidos la pasada noche fueron destruido sobre la región de Volgogrado, a más de 100 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.
El aeropuerto de Volgogrado (antigua Stalingrado) suspendió temporalmente sus operaciones, que reanudó una vez que fue levantada la alerta de ataque aéreo.
Japón medita su papel en las garantías de seguridad a Ucrania
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo este martes que Japón considerará qué papel jugará en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania dentro de sus limitaciones legales, mientras continúan las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.
El mandatario nipón realizó estos comentarios después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señalara en un programa de televisión estadounidense que Japón está entre las naciones que han estado colaborando para esbozar un eventual plan de garantías de seguridad para Kiev para disuadir cualquier agresión rusa sobre el territorio vecino en el futuro.
"Jugaremos nuestro papel de forma apropiada teniendo en cuenta lo que podemos y debemos hacer dentro de nuestro marco legal y de nuestras capacidades", dijo Ishiba en declaraciones a la prensa desde el Kantei, la sede del gobierno central japonés.
Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.
El planteamiento de Kiev incluye asimismo la fabricación de drones, para lo que también espera llegar a un acuerdo con Washington.
Putin y Trump estudian "elevar" la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abordado la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante una futura reunión entre los dos países vecinos, en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que habrá un encuentro trilateral en el que también participará el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Se debatió la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas mencionadas", ha indicado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la agencia de noticias rusa TASS sobre una llamada que ha durado unos 40 minutos.
Putin, que ha agradecido "efusivamente" a su par estadounidense la "hospitalidad, la buena organización (y) los avances logrados" de la cumbre celebrada el pasado viernes en Alaska, ha acordado con Trump mantener el "estrecho contacto" sobre la situación en Ucrani, según ha añadido Ushakov.
