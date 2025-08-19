Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás aceptó propuesta de tregua "casi idéntica" a otras asumidas por Israel

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza, aseguró este martes que la propuesta aceptada por el grupo palestino Hamás es "casi idéntica" a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

"La respuesta de Hamás a la propuesta fue muy positiva, casi idéntica a la de Israel. No entraremos en detalles aún. Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98 % de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

"Sin embargo, aún esperamos la decisión final de Israel", aseveró el diplomático, que consideró esta propuesta como "la mejor opción posible en los esfuerzos por poner fin al derramamiento de sangre" en el enclave palestino.