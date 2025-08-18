Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia

Esta vez no hubo bronca ni humillación televisada, más bien lo contrario, afabilidad protocolaria y aparentes incentivos para que Ucrania pueda plantearse alguna de las concesiones que el Kremlin y Washington le reclaman para negociar la paz con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes ante su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que su país está dispuesto a aportar garantías de seguridad a Kiev tras un eventual acuerdo con Moscú para detener la guerra en Europa. “Les vamos a ofrecer una protección excelente, muy buena seguridad”, dijo el republicano durante la comparecencia conjunta de ambos líderes en la Casa Blanca. “Nos involucraremos en la seguridad de Ucrania”, apostilló para enunciar las palabras mágicas que Zelenski llevaba meses buscando.

Trump no ofreció muchos más detalles de qué clase de salvaguardas está dispuesto a contemplar para garantizar que Ucrania no volverá a ser invadido por los tanques del Kremlin si acepta un acuerdo de paz. Una cuestión que, al cierre de esta edición, se estaba discutiendo a puerta cerrada con los siete líderes europeos que han acompañado a Zelenski en su segunda visita a la Casa Blanca desde que el populista neoyorkino regresara al poder. Su negociador para todo, Steve Witkoff, dijo la víspera que, en la reunión que Trump mantuvo el pasado viernes con Vladímir Putin en Alaska, el autócrata ruso aceptó que tanto EEUU como Europa ofrezcan garantías de seguridad a Ucrania similares a la defensa colectiva que contempla el artículo 5 de la OTAN. Siempre y cuando, eso sí, Kiev no ingrese en la Alianza Atlántica.

“En lo que respecta a la seguridad, habrá mucha ayuda. Los europeos son la primera línea de defensa porque están más cerca, pero nosotros también les vamos a ayudar, estaremos involucrados”, dijo Trump al ser preguntado si estaría dispuesto a enviar soldados estadounidenses a Ucrania tras un eventual alto el fuego. El estadounidense también señaló que espera que pueda haber una reunión trilateral con los líderes de los dos países enemigos para tratar de desatascar el entuerto. “Si todo sale bien hoy, creo que habrá una trilateral y que existirá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando eso ocurra”, afirmó a los medios en la Casa Blanca ante la presencia de Zelenski. Ese será, añadió, uno de los temas que discutirá con Putin en la llamada que este mismo lunes tenía prevista para informarle de sus conversaciones con europeos y ucranianos en Washington.

