Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Vladímir Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás a cambio de paralizar su ofensiva, según fuentes próximas a la cumbre entre el líder ruso y el presidente de EEUU, Donald Trump
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Trump asegura que Putin va a liberar a más de mil prisioneros "casi de inmediato"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, quiere liberar a más de mil prisioneros ucranianos para demostrar que quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania.
"Creo que verán que el presidente Putin quiere algo diferente", dijo Trump al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al resto de líderes europeos presentes en la reunión en la Casa Blanca.
Zelenski pide a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que participe en la reunión trilateral que ambos buscan organizar junto al líder de Rusia, Vladímir Putin, este mismo lunes.
"Lo que es muy importante es que todos los asuntos delicados, territoriales, etcétera, se discutan entre líderes durante la reunión trilateral. El presidente Trump intentará organizar dicha reunión y ha dicho que puede ser que venga o no. Ucrania estará contenta si usted viene", dijo Zelenski frente a Trump y al resto de líderes europeos que viajaron a Washington.
Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia
Esta vez no ha habido bronca ni humillación televisada, más bien, lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a Ucrania las ansiadas garantías de seguridad que ambiciona el país eslavo para negociar la paz con Rusia durante la reunión que ha mantenido con su homólogo, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. “Les vamos a ofrecer una protección excelente, muy buena seguridad”, dijo el republicano durante la comparecencia conjunta de ambos líderes ante los medios.
Trump aseguró que los detalles se discutirán durante la reunión que a estas horas mantiene en la Casa Blanca con la media docena de líderes europeos que han acompañado a Zelenski hasta Washington. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el canciller alemán, Friedritch Metz, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.
Lea aquí toda la información
Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, han respaldado este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022.
"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", ha subrayado el magnate republicano frente a Zelenski, vestido de traje, desde el Despacho Oval.
Trump podría anunciar "más tarde" garantías de seguridad de EE.UU. a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este lunes que "más tarde" podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para UCrania a cargo de tropas estadounidenses.
Trump: "Nos involucraremos en la seguridad de Ucrania".
Preguntado por si existe la posibilidad de una tregua a la guerra, Trump ha respondido que "si todo sale bien hoy tendremos una [reunión trilateral]... Creo que tendremos una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando hagamos eso". Trump: "Nos involucraremos en la seguridad de Ucrania".
Trump recibe a Zelenski antes de la reunión crucial para tratar de buscar la paz en Ucrania
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.
Vistiendo con una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, Zelenski fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.
Zelenski asegura que Ucrania está lista "para una tregua real" antes de su reunión con Trump
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que Ucrania está lista "para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad", alegando que Europa "necesita la paz", si bien ha descartado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, decida de forma unilateral poner fin al conflicto.
"Nuestro principal objetivo es una paz sólida y duradera para Ucrania y para toda Europa. Y es importante que el impulso de todas nuestras reuniones conduzca precisamente a este resultado. Entendemos que no debemos esperar que Putin abandone voluntariamente la agresión y los nuevos intentos de conquista", ha declarado a través de su perfil en la red social X.
Albares traslada a Ucrania el apoyo de España a su integración en la UE, poco antes de la reunión entre Trump y Zelenski
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comunicado al viceprimer ministro de Integración Europea de Ucrania, Taras Kachka, el apoyo de España al proceso de integración de ese país a la Unión Europea, a pocas horas de la cumbre de alto nivel entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Washington (EEUU).
Zelenski llega al encuentro, clave para el devenir de la guerra en Ucrania, arropado por una delegación de líderes europeos capitaneada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y conformada por los presidentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Líderes europeos empiezan a llegar a la Casa Blanca para ver a Trump y apoyar a Zelenski
Varios líderes europeos comenzaron a llegar este lunes a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que mantiene también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.
El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se prevé que les sigan los presidentes de Francia, Emmamuel Macron; Finlandia, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz, y los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni.
