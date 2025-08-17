EEUU
Un tiroteo deja al menos tres muertos y ocho heridos en una tetería de Nueva York
Cuando varios hombres armados entraron de madrugada en el establecimiento de Brooklyn Taste of the City y empezaron a disparar
EP
Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en una tetería del distrito neoyorquino de Brooklyn (EEUU), por motivos todavía bajo investigación.
El incidente ha ocurrido en torno a las 03.30 hora local cuando varios hombres armados han comenzado a disparar en la tetería Taste of the City, en el barrio de Crown Heights, según ha informado la comisaria jefe de Policía de la ciudad, Jessica Tisch, en rueda de prensa.
Los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años, todos declarados muertos en la escena del crimen. Los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, ya están recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro. Ningún sospechoso ha sido detenido hasta el momento, ha añadido la comisaria jefe.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Incendio forestal en Villanueva del Rey
- Córdoba, ante el reto de un diseño urbano adaptado a un clima extremo
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- Una ola de calor que parece infinita: esta es la máxima que se alcanzará hoy en Córdoba
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba