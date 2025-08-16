Crisis en África
Una treintena de muertos en Sudán a manos de fuerzas paramilitares
Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevan mese asediando El Fasher, la única capital estatal de Darfur que escapa a su control
Europa Press
Médicos sudaneses han denunciado este sábado que un nuevo bombardeo atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha dejado al menos 31 muertos, entre ellos siete niños, y otros 13 heridos en el campo de desplazados de Abú Shuk, en la región occidental de Darfur. El campamento es uno de los últimos lugares de refugio para la población que rodea la capital del estado de Darfur Norte, El Fasher, escenario desde hace meses de un constante asedio paramilitar. Otros campamentos, como el de Zamzam, ya están prácticamente vacíos tras un éxodo de cientos de miles de habitantes en dirección a localidades como Tawila.
El Fasher es la única capital de la vasta región de Darfur que no está bajo el control las RSF, que llevan asediando la ciudad desde mayo de 2024, tras tomar las otras cuatro capitales estatales. Es un punto álgido de la devastadora guerra que lleva sacudiendo el país desde 2023 y que ha sumido a Sudán en una absoluta catástrofe humanitaria. Abú Shuk fue escenario el pasado lunes de otro bombardeo achacado a las RSF que dejó al menos 40 muertos. Los paramilitares negaron en ese momento toda implicación y acusaron al Ejército sudanés de orquestar los ataques para acusar después al grupo.
Proyectiles de artillería
En esta ocasión, la Red de Médicos Sudaneses ha denunciado que las RSF volvieron a descargar numerosos proyectiles de artillería sobre el campamento y que los supervivientes del ataque están siendo atendidos ahora mismo "bajo unas peligrosas condiciones humanitarias". Las RSF todavía no se han pronunciado sobre este ataque, que tiene lugar después de que el Ejército sudanés haya comenzado este sábado una nueva operación de bombardeos contra posiciones paramilitares en Darfur Norte.
Los aviones no tripulados del Ejército tuvieron como objetivo concentraciones de las RSF en varios lugares, como Melit (a 65 kilómetros al norte de El Fasher), Al Kuma (a 75 kilómetros al este) y las zonas de Kafut y Al Mona, según han informado fuentes locales al diario 'Sudan Tribune'. Tanto Melit como Al Kuma son localidades estratégicas que actualmente están bajo el control de las RSF.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Un paso más para mejorar la entrada oeste al barrio de los Olivos Borrachos
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares