Censura
Rusia prohíbe la oenegé Reporteros Sin Fronteras, tras declararla "indeseable"
La oenegé lamenta que "la casi totalidad de los medios independientes" hayan sido prohibidos en Rusia
Europa Press
Rusia ha informado este jueves de que ha incluido a la oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) a la lista de organizaciones "indeseables", una medida que prohíbe su labor en el país y que está vinculada a la guerra de Ucrania.
El Ministerio de Justicia ha publicado este jueves en su página web una lista actualizada de organizaciones después de que la Fiscalía rusa haya incluido a RSF, fundada en 1985 y con sede en Francia, y a la oenegé estadounidense Grupo 36.
La legislación sobre organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y su objetivo pasa por regular oenegés y otras entidades que reciben financiación de fuentes extranjeras. En la lista se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o la ONG Freedom House, entre otras.
Las autoridades rusas han declarado "indeseables" a numerosas organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión, hace ya más de tres años, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
- Vivir cuando la ciudad arde: 44 grados en la cresta de la ola de calor