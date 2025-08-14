En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, ha avalado el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado este miércoles un plan para construir más de 3.000 nuevas viviendas como parte del controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, afirmando que la medida "entierra la idea de un Estado palestino". "La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino y da continuidad a las numerosas acciones que estamos impulsando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto iniciado con la formación del Gobierno", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal, sobre una iniciativa que promete 3.515 viviendas adicionales al barrio Tzipor Midbar en Maale Adumim, lo que eleva a 6.916 el total de viviendas exclusivamente para judíos.
Muere un palestino por disparos de un militar israelí fuera de servicio al sur de Nablús
Un hombre ha muerto este miércoles por disparos de un militar israelí fuera de servicio en la localidad cisjordana de Duma, al sur de Nablús, en el marco del repunte de este tipo de incidentes en este territorio palestino, según las autoridades locales.
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Zamin Jalil Reda Dauabsi, de 35 años, que "ha sucumbido a sus heridas tras haber recibido disparos de colonos que atacaron Duma", según ha recogido la agencia de noticias WAFA.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) han indicado que "decenas de terroristas palestinos lanzaron piedras contra un militar fuera de servicio y un civil" durante "unas obras de ingeniería civil cerca de Duma.
Netanyahu plantea un "octavo frente" en la guerra sobre Gaza: "la batalla por la verdad"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planteó este domingo cambiar el relato sobre Gaza como un "octavo frente" de guerra para su país, con el que evitar las acusaciones de genocidio y hambruna provocada que recibe por su gestión de la ofensiva en la Franja.
"Siete frentes contra Irán y sus satélites. El octavo: la batalla por la verdad", aseguró el mandatario en una ceremonia a cargo de la cadena estadounidense Newsmax en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén.
"Israel no mantiene una política de la hambruna", reivindicó en este sentido el mandatario, ante las disparadas cifras de muertes por desnutrición denunciadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza (unas 235, entre ellas 106 menores de edad).
Una treintena de periodistas protestan en Tel Aviv por el asesinato de reporteros gazatíes
Una treintena de periodistas israelíes protestaron este miércoles en el centro de Tel Aviv por el asesinato, a manos del Ejército israelí, de más de 200 reporteros palestinos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza.
"Dejad de asesinar a periodistas en Gaza", podía leerse, en inglés, árabe y hebreo, en una de las pancartas exhibidas por el grupo, que se concentró en silencio durante una media hora en los escalones de entrada a la sede de la Asociación Nacional de Periodistas Israelíes.
"Creo que desde la Segunda Intifada (2000-2005) ha sido difícil traer la realidad palestina a los medios israelíes, pero desde luego, durante esta guerra, hemos alcanzado un récord", explicó a EFE desde el lugar de la protesta Meron Rapoport, que escribe para la revista +972.
Israel ha bombardeado unas 600 veces el Líbano desde que comenzó el alto el fuego
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este miércoles que el Ejército llevó a cabo unos 600 ataques aéreos contra el Líbano y mató a 240 presuntos miembros de Hizbulá desde que entró en vigor el alto el fuego en el país el 27 de noviembre de 2024.
"Los logros no tienen precedentes: desde los acuerdos de alto el fuego, se ha eliminado a más de 240 terroristas y se han llevado a cabo aproximadamente 600 ataques aéreos", dijo Zamir en una visita a una de las posiciones que Israel ocupa desde el alto el fuego en el sur del país vecino.
El jefe del Ejército aseguró Israel aplica "un nuevo concepto estratégico" que calificó como "proactivo" al atacar países vecinos como el Líbano tras detectar posibles amenazas en ellos.
España firma junto a 25 países una declaración conjunta para exigir a Israel que permita la ayuda humanitaria en Gaza
El Gobierno de España, junto a otros 25 países, ha firmado una declaración conjunta para exigir a Israel que autorice "todos los envíos de ayuda de las ONG internacionales" y permita que las entidades humanitarias "lleven a cabo su labor" en Gaza, donde el sufrimiento ha alcanzado, según ha denunciado, "niveles inimaginables".
En la declaración, los países han hecho hincapié en que la hambruna en Gaza "se extiende", por lo que "es necesario emprender acciones urgentes para frenar y revertir el hambre". "Se deben proteger los espacios humanitarios y la ayuda no se debería politizar nunca", han reclamado.
Los gobiernos han reprochado que los "restrictivos requisitos nuevos de registro" introducidos por Israel hacen que "las ONG internacionales esenciales podrían verse obligadas a abandonar los territorios palestinos ocupados de forma inminente, lo que empeoraría aún más la situación humanitaria".
El Ejército de Israel aprueba la nueva ofensiva en Gaza mientras Hamás se abre a la presencia de una fuerza internacional
El Ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el "marco" para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el gabinete de seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la más habitada del territorio palestino. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, "aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza", según un comunicado militar. Paralelamente, el grupo islamista palestino Hamás "mostró flexibilidad" respecto a la presencia de una fuerza árabe e internacional en Gaza en el contexto de un acuerdo global para poner fin a la guerra, así como al futuro de la Administración de la Franja, informó este miércoles a la agencia EFE una fuente egipcia cercana a las conversaciones.
La ministra de Exteriores palestina: "Netanyahu distorsiona la realidad a diestra y siniestra"
La ministra de Exteriores palestina, Farsin Aghabekian, afirmó este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "distorsiona la realidad a diestra y siniestra" y todo lo que dice "debe ser cuestionado por la comunidad internacional". En una rueda de prensa en Ramala, preguntada por las afirmaciones de Netanyahu sobre la "campaña global de mentiras" sobre lo que está haciendo Israel en Gaza, Aghabekian dijo que su credibilidad se ve cuestionada porque "la gente ya no puede digerir" lo que pasa en la Franja palestina, ni "encontrar excusas" para las imágenes que llegan del devastado territorio.
El Gobierno palestino apoya una fuerza de estabilización y una misión de paz para Gaza
La ministra de Exteriores palestina, Farsin Aghabekian, apoyó este miércoles la posibilidad de que un grupo de países -que podría incluir a Francia, Egipto, Turquía, Italia y Reino Unido- forme una "fuerza de estabilización" en Gaza, así como que la ONU constituya una "misión de paz" para la Franja palestina. En una rueda de prensa en Ramala, capital de Cisjordania ocupada, la ministra explicó el "plan de acción" de su Ejecutivo para la Franja de Gaza una vez se ponga fin a la guerra, en el que se incluyen estas dos fuerzas.
Egipto contacta con Arabia Saudí e Irán en busca de apoyo para propuesta de tregua en Gaza
Egipto, mediador clave en la guerra de Gaza, ha mantenido contactos con Arabia Saudí e Irán en busca de apoyo a una nueva propuesta para un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza, mientras una delegación del grupo islamista Hamás continúa sus conversaciones en El Cairo sobre ese plan, informó este miércoles el Ministerio de Exteriores. El jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, mantuvo hoy conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudí e Irán, Faisal bin Farhan y Abas Araqchí, respectivamente, que se centraron en la necesidad de "apoyar la vía diplomática y política" para resolver el conflicto en Oriente Medio.
