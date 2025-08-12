Pilotos reservistas y veteranos exigen a Netanyahu el fin de la guerra en Gaza

Las manifestaciones contra los planes del primer ministro Binyamín Netanyahu de extender su ocupación de Gaza siguen sucediéndose en Israel, aunque su efecto en el Ejecutivo en nulo. Sin embargo, la de este martes ha sido significativa por sus participantes, todos ellos pilotos en la reserva y veteranos de la Fuerza Aérea, que se han reunido en una protesta silenciosa frente al cuartel general del Ejército, muy cerca de la rebautizada como Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, para exigir el fin de la guerra y el regreso de los secuestrados.

La acción también quería ser una muestra de apoyo al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, quien la semana pasada trasladó a Netanyahu su oposición a la intención de Netanyahu de ocupar la totalidad de la Franja. "Nuestro mensaje es simple. Que se mantenga firme en sus principios, en el espíritu de las Fuerzas de Defensa de Israel, contra el Gobierno y no ceda a la presión política. Que no se limite a declarar la guerra en Gaza. Que no se mate a los soldados sin más", declaró al medio israelí 'Walla' uno de los veteranos organizadores de la protesta.

"Desde el primer día, Netanyahu prefirió los rehenes muertos a los vivos. Los muertos no hablan, están en silencio. Los vivos hablan", ha declarado a 'Haaretz' Yair Aloni, veterano y participante en la protesta. Este excombatiente también ha mostrado su escepticismo ante la logística del plan del primer ministro: "¿Quién trasladará a un millón de gazatíes a los campos? ¿Los reservistas agotados? Unas FDI incapaces de cerrar la base de Reim (donde se absorbe a los rehenes liberados) dos años después del 7 de octubre, o unas FDI incapaces de proteger la base de Sde Teiman (centro de detención), ¿podrán resistir a un millón de gazatíes?".

Huega general del domingo

La manifestación de pilotos reservistas y veteranos tiene lugar después de la gran protesta que acogió Tel Aviv el pasado sábado y de la huelga general que han convocado familiares de rehenes el domingo 17 de agosto con el objeto de forzar al Gobierno a cambiar de posición y a la que se ha sumado la oposición israelí.

"El próximo domingo pararemos y diremos: 'Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes'. Está en nuestras manos", afirmó en la rueda de prensa Reut Recht-Edri, cuyo hijo Ido Edri fue asesinado por Hamás en el festival de música Nova.