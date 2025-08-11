En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España el 31 de agosto

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado este lunes que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre

Un campo de refugiados en Ciudad de Gaza.

Un campo de refugiados en Ciudad de Gaza. / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

