Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España el 31 de agosto

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Australia anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre, una iniciativa similar a la de países como Francia y Reino Unido. "La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", dijo Albanese durante una rueda de prensa, retransmitida por el canal público ABC.

Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España el 31 de agosto La activista sueca Greta Thunberg anunció que el próximo 31 de agosto partirá desde España una nueva flotilla con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según una publicación que hizo este domingo en Instagram. "El 31 de agosto lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos que navegan desde España. Nos reuniremos con docenas más el 4 de septiembre navegando desde Túnez y otros puertos", señala el anuncio, en el que además de Thunberg participan varios activistas propalestinos.

Israel mata al periodista palestino Anas al Sharif en un bombardeo en la Ciudad de Gaza El Ejército israelí mato a última hora del domingo al conocido periodista palestino Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la Ciudad de Gaza, según confirmaron tanto las fuerzas armadas como periodistas en la Franja. "Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena catarí Al Jazeera", recoge el comunicado castrense. Israel ya había señalado al reconocido periodista, uno de los más conocidos del enclave, en varias ocasiones, si bien nunca ha presentado pruebas verificables de su afiliación a una milicia.

Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de ciudad de Gaza y le agradece su apoyo El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, por primera vez desde que anunció su intención de tomar la ciudad de Gaza, en una conversación en la que le agradeció su "firme apoyo a Israel" desde el comienzo de la ofensiva en la Franja palestina. La oficina de Netanyahu informó sobre esta conversación, que mantuvieron después de que el primer ministro israelí compareciera ante periodistas internacionales para defender la extensión de su ofensiva en Gaza y la toma de control de su capital, desplazando a un millón de gazatíes, decidida el pasado viernes por su Gobierno. Lea aquí toda la información

La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza Más de 500 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde "el escalamiento de hostilidades", denunció este domingo Ramesh Rajasingham, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés), ante el Consejo de Seguridad. "Un hito sombrío se ha superado en la comunidad humanitaria", declaró Rajasingham al participar en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad que convocaron sus miembros europeos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia para discutir el nuevo plan de Israel sobre la ocupación militar en Palestina.

Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva hacia los "dos últimos bastiones de Hamás" en Gaza El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en una conferencia ante la prensa internacional en Jerusalén que Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave (conocidos como la zona de Mawasi), que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja. La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas "zonas de seguridad", cuya ubicación no detalló, a las que desplazar a la población y en las que Netanyahu aseguró que se le dará "comida, agua y atención médica". A principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir "campos de concentración" de facto.

Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar su ofensiva en Gaza y vencer a Hamás El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, se ha dirigido a la prensa este sábado para “combatir las mentiras y difundir la verdad”, tras anunciar este jueves la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza. El anuncio de esta ambiciosa operación había chocado frontalmente con la comunidad internacional, que ha expresado su oposición a una operación que supondría el desplazamiento forzado y una mayor miseria para los dos millones gazatíes. Lea aquí toda la información

El líder de la oposición israelí ofrece al ultranacionalista Smotrich tumbar al Gobierno de Netanyahu El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha ofrecido al ultranacionalista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, la oportunidad de unir fuerzas para declarar elecciones anticipadas después de que este último, socio indispensable en la coalición del gobierno liderado por Benjamin Netanyahu, declarara ayer públicamente que había perdido la confianza en el mandatario. Smotrich compareció el sábado en un mensaje publicado en redes sociales en el que declaró a Netanyahu incapaz de conseguir una victoria total en Gaza, aunque en ningún momento amenazó con salir del gobierno, un ultimátum recurrente tanto por parte del ministro de Finanzas como del también extremista ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

Familiares de rehenes convocan una huelga general el 17 de agosto en Israel contra el plan de Netanyahu para ocupar Gaza Tras la multitudinaria protesta celebrada este sábado en Tel Aviv, donde decenas de miles de manifestantes tomaron las calles para protestar por los planes del primer ministro de Israel para ocupar la Franja de Gaza, siguen las presiones de la sociedad para forzar a Binyamín Netanyahu a poner fin a la guerra. Este domingo, familiares de secuestrados por Hamás y de soldados caídos en combate unidos en la organización Consejo de Octubre han anunciado la convocatoria de una huelga general el próximo 17 de agosto. "Vamos a cerrar el país para salvar a los soldados y a los rehenes", ha manifestado el consejo en un comunicado. (Seguir leyendo)