Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este domingo sobre el plan de Israel para Gaza

António Guterres afirmó que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles

Palestinos transportan suministros de ayuda. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

