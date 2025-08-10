Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este domingo sobre el plan de Israel para Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Japón advierte que el plan israelí para tomar Gaza puede "empeorar la situación humanitaria" Japón rechazó este sábado la decisión de Israel de expandir sus operaciones militares para tomar el control de la ciudad de Gaza, y advirtió que esta medida puede "agravar aún más la ya grave situación humanitaria en Gaza" y "socavar que se alcance la solución de los dos Estados". En un comunicado publicado en la víspera, el ministro japonés de Exteriores, Takeshi Iwaya, mostró su "profunda preocupación" por la decisión anunciada el pasado viernes por el Gobierno israelí, y volvió a llamar a todas las partes "a retomar las negociaciones y a trabajar de buena fe para lograr un alto el fuego y la liberación de rehenes".

Un mes después del acuerdo con Israel, la ayuda sigue sin llegar a Gaza, y la UE sin tomar medidas El 10 de julio, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció que había llegado a un "entendimiento" con Israel, que se comprometía a dar "pasos significativos" para aliviar la dramática situación humanitaria en Gaza. Un mes después, la ayuda sigue sin llegar, el Gobierno de Binyamín Netanyahu prepara la invasión total de la Franja, y la Unión Europea (UE) sigue sin tomar medidas. (Seguir leyendo)

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este domingo sobre el plan de Israel para Gaza El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aplazado hasta este domingo la reunión de emergencia prevista para tratar el reciente anuncio del Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tomar la ciudad de Gaza. La reunión, que estaba previsto que se llevase a cabo este sábado a las 15.00 horas (hora local de Washington), arrancará previsiblemente a las 10.00 (las 16.00, hora peninsular), según consta en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles en Gaza, incluyendo los secuestrados que permanecen en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

Miles de personas se manifiestan en España contra el "genocidio" israelí en Gaza Unas 2.500 personas, según estimaciones de la policía, se han manifestado este sábado en el centro de Barcelona para denunciar el "genocidio" israelí contra la población palestina de Gaza, en una jornada en la que se habían convocado protestas también en otras ciudades del país, como Madrid o Sevilla. Bajo el lema "¡Marchemos por la libertad palestina!", la movilización formaba parte de una convocatoria en diversas ciudades a nivel mundial a cargo de Global Movement to Gaza.

Italia y Grecia se incorporan a los lanzamientos de ayuda humanitaria a Gaza El Ejército de Israel ha confirmado el lanzamiento coordinado en las últimas horas de 106 palés con ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza en una operación que ha contado con la participación de seis países, entre ellos Grecia e Italia, que se han incorporado por vez primera a esta clase de operaciones. "Un lanzamiento aéreo de 106 palés de ayuda alimentaria para los residentes del norte y sur de Gaza ha sido efectuado por las Fuerzas de Defensa de Israel, en coordinación con Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Alemania, Países Bajos y, por primera vez, Grecia e Italia", ha anunciado el Ejército israelí en un comunicado.

Irán arresta a 20 sospechosos de colaborar con Israel en los últimos meses El Poder Judicial iraní informó este sábado del arresto de 20 personas que supuestamente trabajaban para los servicios secretos de Israel -Mosad- en los últimos meses y advirtió que no tendrá piedad si los acusados son condenados por espionaje. Así lo anunció el portavoz del Poder Judicial Asghar Jahangiri, quien indicó que algunos de los 20 detenidos han sido puestos en libertad y los cargos han sido retirados, aunque no indicó cuántos, informó la agencia Mizan.

Italia realiza el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza El Ministerio de Defensa italiano comunicó que este sábado se produjo el vuelo del primer avión del país que lanzará ayuda humanitaria a la población de Gaza y que por el momento consistirá en uno al día durante una semana. El ministerio publicó imágenes de un avión de transporte C-130J de la Fuerza Aérea Italiana avanzando lentamente por la pista, antes de rodar para el despegue en el marco de la misión 'Solidarity Path Operation 2' (Operación Sendero Solidario 2), el puente humanitario que apoya a la población civil en la Franja de Gaza.

Gaza registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre este viernes El Ministerio de Sanidad gazatí registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición en los hospitales de la Franja de Gaza a lo largo del viernes, según el informe diario de fallecidos por la guerra publicado este sábado. Todos los fallecidos eran adultos, por lo que la cifra de muertos por hambre desde que comenzó la ofensiva israelí contra la Franja, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, asciende ya a 212, de los que 98 eran menores de edad, según las autoridades sanitarias del enclave. A lo largo del viernes, los hospitales gazatíes registraron también 38 nuevos fallecidos por los ataques israelíes contra el territorio, de los que al menos 21 murieron mientras trataban de recibir comida y ayuda humanitaria en el devastado enclave.

Ascienden a más de 61.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha aumentado a más de 61.300 los muertos por la ofensiva israelí desatada en el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023 después de sumar 39 víctimas mortales en las últimas 24 horas. Las autoridades gazatíes han situado en 61.369 los muertos por la ofensiva, mientras que un total de 152.850 personas han resultado heridas después de que los hospitales hayan recibido a 491 heridos en el último día, según un último balance publicado por el Ministerio.