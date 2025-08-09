Zelenski reitera que no cederá territorio a Rusia y que la cumbre entre Trump y Putin "nace muerta"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este sábado en que no cederá territorio ucraniano a Moscú y ha criticado que se deje de lado a Kiev en el proceso de negociaciones de paz para poner fin al conflicto después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya anunciado que se reunirá la próxima semana con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska.

"Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante", ha subrayado en un discurso en el que asegura que "la respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania" y que Kiev "no recompensará a Rusia" por haber iniciado la agresión contra su país.

Zelenski ha afirmado que está dispuesto a colaborar con Trump, así como con el resto de socios europeos, para lograr "una paz real y duradera que no se derrumbe por los deseos de Moscú", si bien ha criticado la reunión por no contar con presencia ucraniana.

"El presidente Trump ha anunciado los preparativos para su reunión con Putin en Alaska: muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", ha argüido.

El asesor de política exterior del presidente Putin, Yuri Ushakov, ha confirmado el encuentro entre ambos líderes en Alaska. "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada se celebre en Alaska", ha dicho, según ha recogido la agencia TASS.