Guerra de Ucrania, hoy en directo: El Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska

Zelenski reclama una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania, después de que Rusia y Estados Unidos hayan acordado celebrar en los próximos días un encuentro de alto nivel entre sus respectivos jefes de Estado, Vladimir Putin y Donald Trump. "Ucrania debe participar en las negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia (...) Por tanto, el formato de las reuniones de líderes debe ser trilateral", ha declarado durante su discurso vespertino diario antes de agradecer al inquilino de la Casa Blanca "su disposición a buscar soluciones reales". Zelenski ha defendido que en Kiev confían "en que esta guerra puede terminar con una paz duradera, pero cada paso debe ser cuidadosamente considerado para acertar". Por ello, ha pedido la presencia de "la voz de Europa" en dichas reuniones. "Toda decisión que se tome para poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad concierne verdaderamente a toda Europa, no solo a un país. Por eso, la voz de Europa debe tener peso en estos procesos", ha declarado el jefe de Estado ucraniano. Además, ha explicado que durante la jornada ha mantenido "numerosas conversaciones y consultas" con sus socios. "Todos coinciden en que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra en Europa y contra Europa", ha dicho tras agregar que ha hablado, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.