Detenidos en Georgia dos disidentes rusos que afirman esperar visados para España

Dos opositores rusos residentes en Georgia, a los que el Gobierno español, según Egor Kuroptev, uno de los defensores de los derechos humanos más prominentes de Rusia y director de la fundación Free Russia en esa república caucásica, había prometido visados y regularizar su situación para instalarse en España, han sido arrestados en los últimos meses por las autoridades del país donde residen, recibiendo amenazas de que iban a ser devueltos a su país. Forman parte del grupo de 276 disidentes, según el mismo Kuroptev, acordados con las autoridades españolas para que pudieran huir de la creciente presión que sufren en territorio georgiano, con un nuevo Gobierno escorado claramente hacia Moscú y emergido de unas elecciones calificadas de "fraudulentas" por el Parlamento Europeo, grupos de derechos humanos y la oposición. El Ministerio de Exteriores de España, que ha experimentado en los dos últimos años cambios tanto a nivel de secretaría general de Exteriores como de embajador en Moscú, niega haber formulado semejante promesa.

Los dos disidentes fueron detenidos de forma sorpresiva, acusados de haber violado los plazos de su visado, y bajo la amenaza de deportación a Rusia, lograron huir a terceros países. Las autoridades de Georgia exigen a los ciudadanos rusos que salgan del país una vez al año para poder continuar residiendo en el país, pero el problema es que con posterioridad no les dejan luego volver a entrar. Del grupo original de 276 ciudadanos rusos, entre los que se encuentran escritores, abogados, militantes de los derechos humanos, activistas feministas y expertos en desinformación, tan solo 65 se hallan en territorio español tras entrar el pasado verano con visados gracias a las gestiones de las legaciones españolas en Moscú, Tiflis y Estambul. Ninguno de ellos ha podido regularizar su situación en España, ya que no han recibido los documentos de residencia, algo que les limita enormemente en su día a día. No pueden viajar al extranjero, asistir a conferencias, alquilar pisos a largo plazo o abrir cuentas bancarias. El resto del grupo que, según sus miembros, recibió promesas de Madrid para ser acogidos, se halla en territorio de Georgia, donde crece la presión contra ellos, asegura Kuroptev. Promesas que Madrid niega de forma reiterada. Fuentes del ministerio indican que se han concedido visados Schengen por motivos humanitarios a un grupo de opositores rusos. Estas personas "tienen derecho a solicitar protección internacional en España", afirman dichas fuentes. En cuanto a traer a más de dos centenares de personas, "esa posibilidad nunca se ha considerado a nivel político", concluyen.

Todo ello ha coincidido con un cambio de interlocutores entre los funcionarios que, según su versión, estarían encargados de gestionar su caso. En diciembre de 2023, Ángeles Moreno Bau, al frente de la secretaría de Exteriores, fue sustituida por Diego Martínez Belio. El embajador de España, Marcos Gómez, fue relevado en noviembre de 2024 por Ricardo Martínez Vázquez. Bajo el mandato de este diplomático, parece haberse producido un relativo deshielo en cuanto a las relaciones diplomáticas, de muy bajo nivel desde 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania. En 2024, tres países del bloque Schengen -Francia, Italia y España- que, antes de la guerra, atraían a un buen número de turistas de la Federación Rusa, han vuelto a emitir "a gran escala" visados de estas características, según el estonio Pekka Kallioniemi, experto en redes sociales y desinformación del Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad. En concreto, de acuerdo con estos datos, nuestra legación estampó en pasaportes rusos cerca de 110.000 visados Schengen. Algunos destacados dirigentes y propagandistas del entramado de medios gubernamentales rusos, como Mijail Demin o Alekséi Zemsky, directivos del holding televisivo Gazprom-media y su canal NTV, pueden viajar libremente a nuestro país, según denuncia la publicación 'The Insider'.

Esta precariedad legal en la que se mueven los opositores en territorio español conlleva "riesgos", sostiene Kuroptev, quien no pone en duda que la temida inteligencia de su país estará tomando nota de ello. "Somos unos pocos cientos de refugiados políticos que luchamos contra la guerra en Ucrania; (en Georgia) nos teníamos que esconder de los servicios de seguridad; llevamos ya más de un año aquí bajo la presión permanente del régimen de Putin", sostiene. De hecho, la Free Russia Foundation ha sido últimamente objeto de críticas por parte del entorno de Victoria Samoilova, activista del putinismo instalada en Madrid y organizadora de las marchas proKremlin del Día de la Victoria en Madrid, que los calificó despectivamente de "reubicados" en un artículo en 'Vezde Nashi'. También, en una entrevista en la web 'Crític', la expropagandista Inna Afinogenova, antigua subdirectora de la web en español de RT, plataforma audiovisual del Kremlin hoy prohibida en la UE, confundió, a la Free Russia Foundation con Los Rusos Libres, principal agrupación de la oposición rusa en España, que lleva a cabo actos de protesta en sus intervenciones y charlas en España, y aprovechó la ocasión para lanzar una sombra de duda sobre sus apoyos: "Tengo la impresión que detrás de estas personas está gente de la Free Russia Foundation, con una financiación muy opaca..."

