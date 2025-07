La justicia pide a Milei que explique por qué expuso a un niño autista a una situación violenta en las redes sociales

Los niños se presentan por estas horas como un problema político y judicial para Javier Milei y el Gobierno de ultraderecha argentino. El reloj ha comenzado a correr para el presidente. Tiene hasta el viernes para explicar a la Justicia la publicación que escribió en X contra Ian Moche, un niño autista de 12 años, a quien no solo expuso en el espacio virtual, sino acusó de estar siempre "del lado de los kukas (peronistas, opositores)".

La madre del niño, Marlene Spesso, había formulado la denuncia acompañada del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, con el propósito de que Milei elimine el mensaje que contiene la imagen de su hijo. El letrado remarcó que Ian fue "agredido" por el anarco capitalista al republicar un mensaje de una cuenta denominada El Hombre Gris según el cual Ian es parte "de una organización" que se propone destituirlo. El extertuliano televisivo deberá fundamentar a través de un escrito las razones por las cuales hizo suyo ese mensaje. Si Milei no responde a la petición, Gil Domínguez dijo que apelará ante el Tribunal Supremo.

Ian y su madre se habían presentado semanas atrás en un programa periodístico donde relataron el encuentro discriminatorio con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. De acuerdo con Spesso, el funcionario, conocido antes por calificar de "idiotas" y "débiles mentales" a las personas con discapacidad, dijo que tener un hijo de esa condición era un "problema familiar" y no del Estado. A partir de la intervención virtual de Milei, la familia fue objeto de un fuerte hostigamiento en las redes sociales. "Como familia tomamos la decisión de decirle basta a los ataques y a la violencia, que no podemos permitir", dijo Spesso al diario ´La Nación`.

El culto a la agresividad

Milei suele asegurar que sus intempestivos mensajes, plagados de invectivas, ironías groseras e insultos, son realizados como un ciudadano común. Sin embargo, la Justicia determinó que el mensaje de la discordia en cuestión se realizó desde la cuenta oficial del anarco capitalista en su calidad de jefe de Estado. El fiscal Gutiérrez Eguía recordó al respecto que el perfil de Milei en X posee una tilde gris que es un modo por el cual la plataforma verifica la condición de "individuos del Gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado (presidentes, monarcas y primeros ministros) y sus adjuntos y cónyuges". Los fundamentos pueden tener su impacto en el "criptogate", la estafa millonaria con un activo digital que se desencadenó cunado Milei promocionó en X $LIBRA, para luego borrar el entusiasta mensaje. La justicia investiga en Estados Unidos y en este país las posibles implicaciones del presidente y su hermana Karina en el escándalo.

Gas pimienta contra una niña

Según Unicef, el 52,7% de las niñas y los niños en Argentina vivía a fines de 2024 en hogares cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir el valor de la canasta básica total. Esto equivale a 6,4 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria. Así como el maltrato hacia el niño autista es del orden simbólico, la niña Fabrizia Pegoraro ha sido objeto de una agresión policial que tuvo fuerte impacto en la sociedad. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional N°1 confirmó este martes la imputación del agente Cristian Miguel Rivaldi, quien en setiembre pasado arrojó gas pimienta contra el rostro de la menor cuando se encontraba en las inmediaciones del Congreso, donde tenía lugar una protesta contra el veto presidencial a un módico aumento de las pensiones del 7% que provocó unos 50 heridos. "Me levante llorando porque no podía respirar", dijo la niña en su momento.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y habló de un "montaje" para desprestigiar a su cartera. La madre de Fabrizia recordó que "se trataba de una concentración pacífica a la que asistirían principalmente adultos mayores, jubilados y sus familiares" y que "fue en dicho contexto que, de manera violenta y sorpresiva, personal de la Policía Federal Argentina comenzó a reprimir a todas las personas que nos encontrábamos de manera pacífica en el lugar, incluyendo reporteros, jubilados y niños".

Los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzi, confirmaron que el policía es "penalmente responsable del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves". Señalaron además que "los argumentos expresados por la defensa son incapaces de rebatir las razones" del tribunal en primera instancia cuando dispuso la imputación del uniformado. Rivaldi, remarcaron, hizo un uso "desproporcionado, injustificado y violatorio de los protocolos específicos" al arrojar la sustancia contra una niña. Las presiones del Gobierno para evitar el juicio oral y público están por el momento dado sus frutos: no hay fecha para que se inicie el proceso.