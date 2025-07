Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump anuncia el envío de sistemas de misiles Patriots a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por estos sistemas de misiles que Kiev "necesita desesperadamente" ante los ataques del Ejército ruso.

"Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea pagará por ello. Nosotros no vamos a pagar nada por ellos, pero les conseguiremos Patriots, que necesitan desesperadamente", ha señalado ante la prensa, antes de reiterar que está muy decepcionado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque "habla bonito y luego bombardea a todo el mundo por la noche".