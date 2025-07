Tymofiy Mylovanov, exministro de Economía de Ucrania: "Una tregua solo será posible cuando Rusia entienda que el apoyo occidental no es solo simbólico"

Tymofiy Mylovanov, presidente de la Escuela de Economía de Kyiv (KSE), exministro de Economía de Ucrania y actualmente. profesor en la Universidad de Pittsburgh, es una de las voces más escuchadas sobre la actual situación social y económica en Ucrania. A horas del inicio de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, respondió a preguntas de EL PERIÓDICO.

En su opinión, ¿puede esta conferencia de Roma beneficiar concretamente a Ucrania, o en este momento es más bien una simbólica reunión diplomática?

Esta conferencia tiene varias dimensiones. Sí, la diplomacia es una de ellas. Pero lo que realmente destaca este año es que las empresas y fondos ucranianos están activamente obteniendo inversiones de inversores europeos, tanto institucionales como privados. Y esto no está ocurriendo solo en público, sino también en conversaciones entre bastidores, en eventos paralelos y grupos de trabajo. Algunos de estos acuerdos se están anunciando públicamente, otros avanzan discretamente. Pero el impulso está ahí.

¿Existen oportunidades concretas para el sector privado en este momento?

Nuestro equipo en la Escuela de Economía de Kyiv, junto con el Ministerio de Economía de Ucrania, desarrolló un Catálogo de Inversiones de Ucrania, que traza un panorama estructurado de oportunidades precisamente en el sector privado. Actualmente incluye más de 250 proyectos, cuyo valor total creció de 27.000 millones de dólares el año pasado a más de 40.000 millones en 2025. Abarcamos sectores estratégicos como la tecnología de defensa, las materias primas críticas, el acero verde y las energías renovables. Muchos de los proyectos ya están operativos y puede ampliarse, lo que los hace atractivos para un despliegue rápido de capital.

En las últimas semanas, las ciudades ucranianas, también aquellas lejos del frente oriental, están sufriendo graves daños por los ataques rusos. ¿Existe actualmente un problema con el sistema de defensa aérea? ¿Podría el país quedarse pronto sin estos interceptores? ¿Y si eso ocurre, cuáles serían las consecuencias?

La defensa aérea en Ucrania es compleja y en capas. Cuando hablamos de interceptores, normalmente nos referimos a los usados contra los misiles balísticos, misiles de crucero pesados y amenazas similares. Y sí, ha habido momentos —incluidos recientemente— en los que Ucrania estuvo muy cerca de quedarse sin estos sistemas. Eso pone al país en una posición muy vulnerable, y Rusia lo sabe. Hubo una pausa reciente en el suministro de interceptores Patriot por parte de Estados Unidos —ahora revertida—, pero esa brecha fue peligrosa. Cada vez que hay una demora o escasez, Rusia se aprovecha, y eso lo hemos visto especialmente en los ataques al sector energético. Pero las tácticas rusas actuales están cambiando. No se trata solo de misiles. Están enviando cientos de drones a la vez. A veces 300, 500 en tan solo una misma oleada.

¿Cómo puede hacer frente Ucrania a estas nuevas tácticas del Ejército ruso?

Según la inteligencia militar ucraniana, a mediados de junio Rusia tenía más de 6.000 drones de ataque en su arsenal, principalmente del tipo Geran-2 (Shahed-136) y Harpy-A1, además de más de 6.000 drones señuelo. Actualmente están produciendo hasta 170 por día, y planean llegar a 190 para fin de año. Y ningún país tiene suficientes misiles para derribar esa cantidad de drones. Ni debería: sería insostenible desde el punto de vista económico y técnico. Por eso Ucrania ahora está innovando y adaptándose. Estamos desarrollando defensa con drones contra drones, ampliando la guerra electrónica, utilizando detección basada en IA y produciendo más sistemas de forma nacional. Parte del desafío lo podemos resolver nosotros mismos. Pero para el resto, aún dependemos de nuestros socios, y por eso los retrasos en suministros críticos generan riesgos reales e inmediatos para civiles e infraestructura.

Ucrania podría enfrentar un déficit presupuestario de 19.000 millones de dólares en 2026, mientras la ayuda estadounidense se desacelera y la UE se apresura a llenar el vacío, según informes. ¿Qué tan peligrosa es esta situación para el esfuerzo bélico de Ucrania?

Según el Manual Macroeconómico de Ucrania de julio de 2025 de nuestro instituto, un déficit presupuestario de 17.700 millones de dólares en 2026, junto con una brecha de financiamiento externo de 22.400 millones, agotaría nuestras reservas y desestabilizaría el sistema financiero. Corremos el riesgo de una crisis fiscal y un posible colapso de la resiliencia económica y militar. La financiación de la guerra aún depende abrumadoramente de donantes, y la incertidumbre en la ayuda hace casi imposible la planificación a largo plazo. El gasto en defensa desplaza todo lo demás: inversión, recuperación e incluso educación. Por eso creemos que los socios de Ucrania deben considerar urgentemente nuevos mecanismos de apoyo, y una opción sería usar los ingresos de los activos rusos congelados.

Es un panorama muy difícil.

Si la guerra continúa en 2026, la deuda de Ucrania podría alcanzar el 100% del PIB, y si la brecha se cubre con más préstamos, podría subir hasta el 108%. Cada año adicional de guerra añade más presión y dificulta la estabilidad de la economía. Pero no es un panorama sin esperanza. Después de la guerra, se espera que el PIB de Ucrania rebote con un crecimiento del 5% o más anual, especialmente en infraestructura, manufactura y sectores de defensa. Pero para llegar ahí, necesitamos mantenernos a flote ahora.

¿Cuáles son las demandas clave que son inaceptables para Ucrania y que Rusia ha planteado previamente? ¿Y cuáles podrían ser aceptables?

Ucrania está abierta a cualquier cosa que pueda traer un fin real y duradero a la guerra. El problema es que lo que Rusia pone sobre la mesa no suena como un paso hacia la paz. Cuando exigen que Ucrania entregue territorios que ni siquiera controlan completamente —por ejemplo, áreas en la margen derecha del Dniéper como Jersón o partes de Zaporiyia— eso no es un compromiso. Es estrategia. Así empezó con Crimea. Rusia tomó una parte, construyó infraestructura militar, y luego se expandió desde allí. Lo que están haciendo ahora se siente muy similar. Así que sí, las conversaciones son posibles en principio. Pero la paz real solo funciona si realmente protege la soberanía de Ucrania y no simplemente congela la situación hasta que Rusia decida atacar de nuevo. Un alto al fuego que le dé tiempo a Rusia para reagruparse no es una solución.

Actualmente, Rusia todavía parece creer que Occidente se cansará y dejará de apoyar a Ucrania. Mientras piensen eso, no tienen ningún incentivo real para negociar en serio. Así que hasta que esa dinámica cambie, hasta que quede claro que el apoyo a Ucrania será firme, es difícil imaginar avances reales en la mesa de negociación. Hay cosas que claramente no están sujetas a discusión. Primero, cualquier demanda de que Ucrania ceda sus territorios. Eso no es un camino hacia la paz, es simplemente preparar el terreno para la próxima guerra. Otra línea roja es cualquier cosa que limite el derecho de Ucrania a defenderse, como demandas sobre el tamaño de nuestro ejército o desmilitarización. Si aceptamos eso, nos volvemos vulnerables otra vez. En cuanto a lo que podría ser aceptable, es difícil decirlo, porque realmente no sabemos qué está proponiendo oficialmente Rusia. Si hay propuestas que no violan nuestra Constitución, nuestra soberanía o nuestra seguridad básica, entonces podrían considerarse. Pero cualquier acuerdo necesitaría garantías serias. De lo contrario, solo le daría tiempo a Rusia para reagruparse.

En su opinión, ¿podría alcanzarse una tregua este año? ¿O cuándo?

Una tregua podría ocurrir este año, pero honestamente, no parece muy probable. Diría que hay tal vez un 30% a 40% de probabilidad. El verdadero problema no está del lado ucraniano. Es que Rusia todavía piensa que el tiempo juega a su favor. Ven señales de que Occidente podría estar cansándose, y están poniendo a prueba los límites. Una tregua real solo será posible cuando Moscú entienda que Ucrania no está sola, y que el apoyo occidental no es solo simbólico. Tiene que ser constante, serio, y algo que Rusia no pueda simplemente esperar que desaparezca.

