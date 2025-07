Trump advierte a la UE de que en "unos dos días" le enviará una carta con nuevos aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que aunque la Unión Europea (UE) está siendo "amable" durante las negociaciones comerciales con Washington, podría enviar una carta fijando aranceles al bloque en "unos dos días".

"Ahora están siendo muy amables con nosotros, y veremos qué pasa. Probablemente estamos a dos días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos (la UE). Solo quiero que sepan que una carta significa un trato", indicó el mandatario a la prensa durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Trump ya había amenazado con elevar a un 50 % los aranceles que EE.UU. impone a las importaciones europeas por considerar que Bruselas no estaba dispuesta a negociar de buena fe, aunque después pausó la aplicación de los gravámenes, primero hasta el 9 de julio, y ahora hasta al 1 de agosto, para dar más tiempo al cierre de acuerdos.

"La Unión Europea ha estado negociando con nosotros. Ursula (Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea) y todo el grupo han sido muy amables. Nos trataron muy mal hasta hace poco. Ahora nos tratan muy bien", agregó hoy el presidente.

Trump insistió en que tratar de llegar a un acuerdo con la UE ha sido complicado. "Fueron de los más difíciles de tratar. De hecho, en muchos aspectos, fueron mucho peores que China", advirtió, al tiempo que recordó las demandas en Europa contra varias compañías tecnológicas estadounidenses, entre ellas Apple y Google.

Fin a la tregua arancelaria

El mandatario, quien desde que regresó a la Casa Blanca el pasado enero ha librado una guerra comercial contra sus socios comerciales, insistió también en que no va a prorrogar la tregua arancelaria más allá del 1 de agosto, después de insinuar el día anterior que estaría abierto a mover el plazo para poner en vigor los llamados gravámenes "recíprocos".

A pesar de posponer el plazo, el presidente estadounidense ya fijó gravámenes para una docena de países, como Japón y Corea del Sur, a los que impuso un 25 % de aranceles a partir del 1 de agosto, según cartas enviadas este lunes a los Gobiernos de esas naciones y publicadas en su cuenta de Truth Social.

Preguntado sobre qué ofrecía EE.UU. a los países que cerraran acuerdos comerciales antes de agosto, Trump indicó este martes que "el incentivo es que tienen derecho comerciar con Estados Unidos".

"Si no quieren, no tienen que pagar, y no tienen que comerciar aquí. Pero si quieren comprar, ganar mucho dinero y vender en Estados Unidos, tienen que hacerlo", zanjó.

Desde la suspensión de los aranceles anunciados en abril pasado, EE.UU. solo ha conseguido suscribir convenios poco exhaustivos con China, el Reino Unido y Vietnam.

Desde Bruselas el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, dijo este martes que la UE está interesada en lograr cuanto antes un acuerdo comercial con Washington porque esto eliminaría "la incertidumbre que rodea esta cuestión de los aranceles y vemos que está pesando ya sobre la economía y las decisiones empresariales".