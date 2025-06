Irán pide a sus ciudadanos "eliminar" WhatsApp y acusa a Meta de espiar para Israel

En plena escalada bélica tras los ataques de Israel, Irán ha instado a sus ciudadanos a desinstalar WhatsApp de sus teléfonos móviles, señalando que se trata de una herramienta de espionaje al servicio del Estado judío.

La televisión estatal iraní acusó este martes sin pruebas al gigante tecnológico estadounidense Meta, propietaria de Instagram, Facebook y la aplicación de mensajería, de recopilar datos personales de los iraníes y entregarlos a las agencias de inteligencia del "enemigo sionista".

Por ahora, Teherán no ha optado por bloquear el acceso a WhatsApp, algo que si hizo en 2022 durante las protestas masivas contra el gobierno tras el asesinato de una mujer detenida por la policía moral. A pesar de esa prohibición, que se levantó a finales del año pasado, muchos ciudadanos recurrieron a redes virtuales privadas (VPNs) para seguir utilizando la app.

WhatsApp niega las acusaciones

WhatsApp ha negado las acusaciones de Irán, señalando que utiliza cifrado de extremo a extremo, un tipo de encriptación que garantiza la privacidad de las comunicaciones, pues únicamente el remitente y el destinatario puedan leer esos mensajes, e imposibilita que ningún intermediario pueda acceder a ellas.

"No rastreamos tu ubicación precisa, no mantenemos registros de con quién se está mensajeando cada uno y no rastreamos los mensajes personales que las personas se envían entre sí", ha señalado la compañía en un comunicado. "No proporcionamos información masiva a ningún gobierno".

Aunque no aplicaría a WhatsApp, Facebook si ha cooperado con las agencias de inteligencia de Estados Unidos para vigilar a ciudadanos extranjeros. El programa PRISM, con el que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) recopila comunicaciones privadas en internet, fue destapado públicamente en 2013 por Edward Snowden, exanalista de la CIA.

La compañía tecnológica liderada por el magnate Mark Zuckerberg ha añadido: "Nos preocupa que estos informes falsos sean una excusa para bloquear nuestros servicios en un momento en que la gente más los necesita".