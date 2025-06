El jurado declara culpable a Harvey Weinstein de un cargo de agresión sexual

Un jurado popular ha declarado culpable este miércoles por segunda vez al productor estrella de Hollywood Harvey Weinstein de un delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistenta de producción, llamada Miriam Haley, que lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006.

Weinstein, que ya fue condenado en este Tribunal Supremo del estado de Nueva York hace cinco años, aunque la condena fue anulada en abril de 2024, podría enfrentar un máximo de 25 años de cárcel por este cargo.

Sin embargo, tras una turbulenta sesión este miércoles, el jurado declaró no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba el productor de 'Pulp Fiction' -el relativo a la demanda de la modelo Kaja Sokola- y todavía continuará deliberando mañana para consensuar un veredicto sobre el cargo restante de violación en tercer grado que también se le imputa.

Antecedentes

El 24 de febrero de 2020, el jurado declaró a Weinstein culpable de agresión sexual a su antigua asistente de producción Miriam Haley en 2006, y de violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann en 2013, condenándole a 23 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló esta condena en abril de 2024, al considerar que el juez permitió testimonios de mujeres cuyas denuncias no estaban directamente relacionadas con los cargos del juicio.

Weinstein enfrentaba desde el pasado mes de abril un nuevo juicio por los mismos cargos a Haley y Mann. Además, la fiscalía añadió también la agresión a la exmodelo polaca Kaja Sokola en un hotel de Manhattan en 2002 y 2006, cuando ella tenía 16 y 19 años e intentaba abrirse camino en la industria cinematográfica. "Me dijo que me desnudara, pero no quería, estaba en pánico. Me dijo que eso era lo que tenía que hacer si quería ser actriz", testificó. "Me obligó a ir al baño. Puso una mano sobre mi vagina y mi mano sobre su pene", añadió.

Aunque la condena de Nueva York fue anulada, Weinstein permanece en prisión cumpliendo una sentencia de 16 años impuesta en Los Ángeles en 2023, después de haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una actriz y modelo italiana en un hotel de Beverly Hills en 2013.