Cristina Kirchner advierte que puede ser arrestada a comienzos de la semana

"Hay que estar atentos a que me metan presa". La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner advirtió que la semana venidera se puede conocer el pronunciamiento del Tribunal Supremo que ratifique la condena de seis años en su contra por hechos de corrupción en la obra pública cometidos durante su Gobierno (2007-15). Fernández de Kirchner sostiene que durante el juicio no pudieron demostrar su culpabilidad ni le dieron la oportunidad de defenderse porque había una voluntad política de sacarla del juego electoral. Días atrás, la actual autoridad del Partido Justicialista (PJ, peronismo) había hecho conocer su decisión de participar en las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires. "Anuncie mi candidatura y se desataron los demonios. Salieron de todos lados a pedir que me metan presa", dijo en la noche del sábado en un acto realizado en la provincia de Corrientes, en el noreste argentino. "Dicen que estoy acabada, entonces ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?"

Fernández de Kirchner aseguró que otra vez el peronismo vuelve a ser blanco de la venganza, como en 1955, cuando fue derrocado Juan Perón, y durante la última dictadura militar (1976-83), cuando la mayoría de las víctimas de la represión pertenecían a diversas facciones de ese partido. "Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, me gatillaron en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo", dijo respecto de los futuros escenarios electorales. Su optimismo por el momento se choca con los indicios que ofrecen los sondeos: la ultraderecha se impondría en los comicios de setiembre y también los de octubre, cuando deben elegirse los diputados y senadores nacionales.

La alerta lanzada por Fernández de Kirchner en el marco de un mitin se origina, según distintos medios, en informaciones que llegaron a ese partido sobre la suerte judicial de su líder. El senador Oscar Parrilli hizo saber que a comienzos de la semana el Supremo tendría previsto pronunciarse y que el arresto de la exmandataria sería inminente. El portal ´La Política Online` consignó que el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, supuestamente encargado de ordenar la detención, estuvo en la Alcaidía de un barrio capitalino donde suelen alojarse temporariamente presos del alto perfil político. "No sería extraño que el juez Gorini disponga el traslado d hasta que se dicte su prisión domiciliaria, por ser mayor de 70 años".

De acuerdo con el diario ´La Nación`, "en las últimas horas, ganaron terreno versiones de que la Corte podría sellar la suerte de Cristina Kirchner más temprano que tarde, y de que la condena podría quedar ratificada antes de la fecha límite para la inscripción de las listas de candidatos en la justicia electoral bonaerense". Si el Supremo da a conocer su posición antes del 19 de julio, Fernández de Kirchner no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses.

La posibilidad de un arresto de la expresidenta y exvicepresidenta encuentra al Gobierno del anarco capitalista Javier Milei sin una opinión unánime. Parte del círculo íntimo se había mostrado favorable a polarizar en las elecciones con la principal figura del kirchnerismo, pero otros hombres cercanos al presidente creen que si se confirman los pronósticos se anotaría una victoria política entre los sectores sociales que más aborrecen a la Fernández de Kirchner y que todavía votan a la derecha tradicional de Mauricio Macri. Los seguidores de la exjefa de Estado confían en que una condena puede reactivar una reacción popular.

Milei y el "criptogate"

En este contexto, la Oficina Anticorrupción consideró que Javier Milei no cometió ningún delito por publicitar la "criptoestafa" de $LIBRA. Según el organismo estatal, cuando el anarco capitalista utiliza la red social X no es presidente: ejercer sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución y tratados internacionales. Por lo tanto, "no infringió" la Ley de Ética Pública al promocionar de manera entusiasta el activo digital que le posibilitó millonarias ganancias a sus promotores. Ese dinero, más de 100 millones de dólares, se encuentra congelado por disposición de un tribunal norteamericano que investiga el escándalo. En tanto, la justicia local ha pedido que se levante el secreto bancario del presidente y su hermana, Karina Milei, a quien los medios de prensa señalan como profundamente involucrada en el tema. La fiscalía, a su vez, quiere revisar las comunicaciones de todos los implicados, entre ellos los hermanos más poderosos de Argentina.