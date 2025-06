Una violenta erupción en el Etna provoca una columna de humo de más de 5.000 metros de altura

El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, ha entrado en erupción este lunes de madrugada, lo que ha derivado en la repentina emisión de una columna de humo y ceniza que se ha elevado por encima de los 5.000 metros de altura. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado del derrumbe de parte del cráter sureste, que ha derivado además en la emisión de flujo piroclástico y lava que, según los primeros informes, no implica ninguna amenaza para poblaciones locales.

El alcalde de Catania, Enrico Tarantino, ha subrayado en declaraciones a la agencia AdnKronos que "todo está normal" y "bajo control". El Etna es, de hecho, uno de los volcanes más activos de Europa y entra en erupción varias veces al año, por lo que las autoridades no consideran que este último fenómeno suponga riesgos adicionales.

Una enorme columna de ceniza, gas y rocas ha sido el resultado del posible colapso de parte del cráter del Etna, según informaron las autoridades italianas, añadiendo que no representa en estos momentos un peligro para los turistas.

Las cámaras de vigilancia captaron un flujo piroclástico, probablemente causado por un colapso (...) en el flanco norte del cráter sureste, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, que ascendió desde el Etna a las 11:24 hora local (09:24 GMT). Un flujo piroclástico se produce cuando roca volcánica, ceniza y gases incandescentes caen en cascada por las laderas de un volcán.

Fuente de lava

La actividad del volcán se ha convertido en una fuente de lava, según el INGV, que añadió que se espera que la columna de ceniza se disipe hacia el suroeste. "No hay peligro para la población", declaró el presidente de la región de Sicilia, Renato Schifani, citando a expertos que aseguraron que el flujo de lava no había llegado a una zona frecuentada por turistas. En videos publicados en redes sociales, cuya autenticidad AFP no pudo verificar, se ve a turistas descendiendo a toda prisa por las laderas del volcán, algunos tomando fotos.

El responsable de protección civil regional recomendó a los turistas evitar la zona "debido a la posible evolución del fenómeno", que se estaba monitoreando "con la máxima precaución", añadió Renato Schifani. Una alerta roja emitida a las autoridades de aviación indicó que la altura de la nube volcánica se estimaba en 6,5 kilómetros. Sin embargo, el cercano Aeropuerto de Catania permaneció operativo.

Con 3.324 metros de altura, el Etna, el volcán activo más grande de Europa, ha entrado en erupción regularmente durante los últimos 500.000 años.