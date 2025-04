Pésame por la muerte del Papa: así han reaccionado los dirigentes de los países de todo el mundo

La muerte del Papa Francisco ha tenido este lunes un impacto mundial. Dirigentes de multitud de países han manifestado su pésame por el fallecimiento a los 88 años del pontífice más reformador y social de la historia de la Iglesia Católica.

Estas han sido las principales reacciones.

El Gobierno de España ha lamentado la muerte del Papa Francisco, calificándolo como "un hombre de paz" que era cercano a los "más débiles y necesitados". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en un mensaje en la red social X su pésame por el fallecimiento del Pontífice, destacando que su "compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo".

La muerte de Jorge Bergoglio, el primer papa jesuita y latinoamericano, nacido en uno de los barrios más populares de Buenos Aires, Flores, provocó un terremoto emocional en Argentina y sus países vecinos. "El papa sencillo del fin del mundo que rompió moldes y abrió la Iglesia como nunca antes", dijo el diario La Nación. "Una vida marcada por desafíos que lo prepararon para ser electo en un cónclave inesperado; apostó a un papado reformista que despertó fuertes resistencias". "Murió Francisco, un papa contra las guerras, por la ecología y a favor de los pobres", tituló Página 12 , y recordó que durante su gestión recibió "muchas críticas de parte de los sectores más conservadores de la Iglesia" que a lo largo de los años lo consideraron una suerte de "papa comunista", en especial de "la iglesia estadounidense, porque se ocupaba demasiado de los pobres". El portal Infobae, lo llamó "líder espiritual y político del siglo XXI". Para Clarín fue el "argentino que transformó la Iglesia".

El deceso impactó no solo en los feligreses, que venían siguiendo con inquietud sus problemas de salud, sino en el mundo político. "Conocerlo en su bondad y sabiduría fue un honor para mí", dijo el presidente Javier Milei. El ultraderechista reconoció haber tenido "diferencias" con el pontífice. Durante la campaña electoral que lo llevó al poder llegó a calificar la justicia social de una aberración. Las aguas se calmaron cuando lo visitó personalmente en el Vaticano. Francisco se abstuvo de señalarlo públicamente, pero lo hicieron de manera sistemática los representantes de la Iglesia argentina más próximos. Milei esta vez prefirió no polemizar. "Ya se encuentra descansando en paz", dijo y se sumó a los que "hoy nos encontramos con esta triste noticia".

El papa Francisco el día de su nombramiento / Agencias

Era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires cuando fue nombrado papa. Desde su asunción no regresó a Argentina. Según los medios de prensa locales, Bergoglio sentía mucha nostalgia por la ausencia y estaba siempre pendiente sobre los acontecimientos. Durante su papado recibió a todos los jefes de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, a quien vio en siete oportunidades, Mauricio Macri, con quien se tomó una fotografía con el rostro adusto que denotaba cierta incomodidad, Alberto Fernández y su sucesor. También se encontró en el Vaticano con numerosas personalidades. Se abstuvo de realizar una visita espiritual para no quedar capturado por ninguna de las facciones políticas que se encuentran duramente enfrentadas en su país. Los llamados a promover una "cultura del encuentro" no fructificaron demasiado entre la dirigencia argentina. - Abel Gilbert

Los líderes de las instituciones de la Unión Europea han expresado este lunes su tristeza por la muerte del Papa Francisco, "el Papa del Pueblo", que "se preocupó por los grandes desafíos mundiales de nuestro tiempo, desde la migración al cambio climático, las desigualdades o la paz, pero también por las luchas diarias de la gente corriente", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Costa ha recordado el último mensaje de Franciso en el marco de la Jornada Mundial por la Paz en el que el Papa pidó la condonación de la deuda externa, la abolición de la pena de muerte y la creación de un fondo mundial para la eliminación del hambre. "Que sus ideas nos sigan guiando hacia un futuro de esperanza", ha dicho Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado del Papa su capacidad para inspirar a la gente "mucho más allá de la Iglesia católica, con su humildad y su amor tan puro por los menos afortunados". La alemana también ha llamado a que el legado de Francisco siga "guiándonos a todos hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo".

"Su sonrisa contagiosa cautivó los corazones de millones de personas en todo el mundo", ha dicho la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. La de Malta ha destacado que Francisco "será recordado por su amor a la vida, su esperanza en la paz, su compasión por la igualdad y la justicia social".

También la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha lamenado la muerte del Papa. "Cuando nos reunimos recientemente en Roma, agradecí al Papa Francisco su firme liderazgo en la protección de los más vulnerables y la defensa de la dignidad humana", ha dicho. - Beatriz Ríos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado con un mensaje escueto en Truth Social a la muerte del Sumo Pontífice. "Descanse en paz el Papa Francisco. Que Dios lo bendiga y a todos los que le amaron", ha escrito el mandatario estadounidense. Trump ha ordenado banderas a media asta por el fallecimiento de Bergoglio, a quien ha definido como "un buen hombre".

La parquedad, aún mayor en el mensaje oficial de la Casa Blanca, (un mero “descanse en paz, Papa Francisco” en X acompañado de dos fotos) reflejaba la tensa relación del gobierno del republicano con Bergoglio, que durante su papado ha hablado con contundencia para denunciar la deshumanización de los migrantes, en claros mensajes contrarios a las políticas de mano dura de Trump.

Era un mensaje que el Papa había dado este mismo domingo, tras verse brevemente con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en el mensaje de Pascua que había escrito y que leyó un ayudante: "Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más vulnerables, los marginados y los migrantes", decían las palabras del Papa, que una vez más también denunció la “dramática situación humanitaria en Gaza” y volvió a pedir un alto el fuego.

Vance, que se convirtió al catolicismo en 2019, ha sido este lunes algo más expresivo en su reacción al fallecimiento del líder de su Iglesia. En un mensaje en X se ha declarado "feliz" de haber visto al Papa en el encuentro del domingo, "aunque obviamente estaba muy enfermo".

Vance ha dicho que siempre recordará al Papa por una homilia "realmente hermosa" que dio en los primeros días de la pandemia de Covid, un sermón que Francisco ofreció tras la lectura de un pasaje del evangelio según San Marcos, Jesús calma la tormenta. - Idoya Noain

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reconocido la "extraordinaria vida" del Papa Francisco, un "mensajero de esperanza, humildad y humanidad", una "voz trascendental para la paz, la dignidad humana y la justicia social". El representante de la ONU también ha recordado que, en su última homilía, el pontífice pidió ayudar a los desfavorecidos, combatir el hambre y avanzar el desarrollo, pero también resistir a lo que llamó "lógica del miedo", un mensaje que casa con el de la organización transnacional.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha asegurado estar profundamente dolida: "El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Esta es una noticia que nos entristece profundamente, porque nos deja un gran hombre y un gran pastor. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos y de sus enseñanzas, que nunca fallaron ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento".

América Latina ha sentido profundamente la muerte de Francisco. Fue una región sistemáticamente visitada durante su papado, con excepción de su país de origen. "Ha fallecido el Papa Francisco quien hizo un genuino esfuerzo por acercar la iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano. Pero la justicia social es trascendencia y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello", dijo el presidente chileno, Gabriel Boric. Su colega mexicana, Claudia Sheinbaum, lo definió como "Un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad". El pontífice, añadió, "deja un gran legado de verdadero amor al prójimo".

Brasil se estremeció con la noticia. En Aparecida, San Pablo, Francisco realizó su primer viaje pastoral, en 2013. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva se derrumbó emocionalmente y le tocó primero hablar a su ministro de Salud, Alexandre Padilha. "El Papa Francisco, luz eterna. Ha sido un gran defensor del libre acceso a la sanidad, durante toda la pandemia ha alzado su voz a favor de la vacuna contra el negacionismo, ha rezado por los enfermos, por los médicos y por todos los profesionales sanitarios".

Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel evocó su visita a la isla. El papa jugó un papel importante en el acercamiento entre La Habana y Estados Unidos cuando estaba Barack Obama al frente de la Casa Blanca. "Las muestras de afecto y cordial cercanía que transmitió a nuestros compatriotas fueron siempre reciprocadas por los cubanos", dijo el mandatario cubano.

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, remarcó que Francisco se hizo presente en ese país cuando más lo necesitaba: darle legitimidad al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. - Abel Gilbert

A las 11 de la mañana de este lunes de Pascua, las campanas de Notre Dame de París repicaron durante 23 minutos, sonando 88 veces con motivo de la muerte del Papa Francisco a sus 88 años. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a Francia. Fue el último país que visitó y el que más veces ha tenido la oportunidad de acogerlo, aunque nunca en una visita de Estado. Precisamente, en una de sus últimas estancias, en septiembre de 2023, el propio pontífice insistió en viajar "a Marsella, y no a Francia".

El presidente Emmanuel Macron ha sido el primero en expresar sus condolencias: "El Papa Francisco quiso que la Iglesia llevase alegría y esperanza a los más pobres. Unió a las personas entre sí y con la naturaleza. Que esta esperanza resucite más allá de él". - Leticia Fuentes

En Alemania, la clase política recordó a Francisco como "la voz de la esperanza para los pobres y los olvidados", en palabras del presidente del país, Frank-Walter Steinmeier. Fue un "hombre de paz", cuya fe conmovió "a todo el mundo", no solo a los de su misma confesión, destaca el político alemán, socialdemócrata y protestante. Steinmeier recuerda del papa argentino "su espontaneidad y sentido del humor", además de su labor como continuador del ecumenismo impulsado ya por su antecesor, el alemán Josef Ratzinger, Benedicto XVI.

La Iglesia católica pierde con la muerte de Francisco al representante de los más débiles, un conciliador y una persona “cálida”, según el canciller en funciones, Olaf Scholz, asimismo socialdemócrata y aconfesional. Para su ministra de Exteriores, la verde Annalena Baerbock, Francisco "no se limitó en sus funciones a la labor pastoral" ni esquivó las cuestiones "más controvertidas". "Le echaremos de menos", sentencia Baerbock, de religión protestante.

El previsiblemente próximo canciller, el conservador Friedrich Merz, católico practicante, destaca de Francisco su cercanía con los desfavorecidos y los pobres, además de su capacidad para llegar a personas de todo el mundo y de otras confesiones.

Desde Polonia, país donde más de un 90% de la población es católica, el presidente Andrzej Duda ha descrito al fallecido Papa como "un apóstol de la paz" y un representante de la "calidez humana". Para su homólogo lituano, Gitanas Nausedas, el mundo entero pierde a "un embajador infatigable de la paz y la justicia, un defensor de todos los hombre, que saltó por encima de las fronteras sociales, culturales o políticas para abrazar a toda la humanidad". - Gemma Casadevall

La muerte del Papa Francisco ha sido recibida con consternación en el Reino Unido. El rey Carlos III se ha mostrado "muy conmocionado" por la muerte del pontífice, con el que se reunió a principios de abril. "Su Santidad será recordado por su compasión, su preocupación por la unidad de la Iglesia y su incansable compromiso con las causas comunes de todas las personas de fe, y con aquellos de buena voluntad que trabajan en beneficio de los demás", ha asegurado.

La Iglesia anglicana ha celebrado que la vida de Francisco estuvo dedicada "de manera convincente" a servir a los demás. Su máxima autoridad después del monarca, el arzobispo de York Stephen Cottrell ha calificado a Bergoglio como un hombre "ingenioso, encantador y agradable" y ha asegurado que "la calidez de su personalidad y su interés por los demás" eran unas cualidades que "le hacían brillar".

El primer ministro, Keir Starmer, también ha expresado su tristeza y ha destacado que Francisco "fue el Papa de los pobres, los oprimidos y los olvidados. Ha estado cerca de las realidades de la fragilidad humana, encontrándose con cristianos de todo el mundo que se enfrentaban a la guerra, el hambre, la persecución y la pobreza. Sin embargo, nunca perdió la esperanza, alimentada por la fe, de un mundo mejor", ha remarcado. - Lucas Font

Desde Moscú el presidente ruso Vladímir Putin ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, con quien "se vieron muchas veces y se trataban con gran respeto", según ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin ha destacado en un comunicado "gran autoridad internacional" con que contaba el santo padre, descrito como "un religioso sabio y un estadista", y ha ensalzado que era "una persona excepcional como fiel servidor de las enseñanzas cristianas".

Sin embargo, las relaciones entre la Santa Sede y Moscú no han pasado por su mejor momento. La invasión de Ucrania fue una de las principales causas de dicha tensión: el Papa abogó por métodos pacíficos para acabar con la guerra y además expresó sin tapujos su apoyo por la Iglesia Griega Ucraniana Católica, firme detractora del presidente ruso. Otro de los focos de tensión fue la Iglesia Ortodoxa Rusa. - Àlex Bustos

China no se había manifestado aún entrada la noche, sin más razón aparente que la desesperante falta de reflejos de su maquinaria comunicativa. La sintonía entre el Vaticano y Pekín alcanzó sus máximos desde que Francisco inició su papado en 2013 y sólo un lustro después firmaban el histórico acuerdo para elegir conjuntamente a los obispos chinos. En China han corrido en los últimos años los rumores sobre una hipotética visita a pesar de que ambos países carecen de relaciones diplomáticas.

Sí las tiene Taiwán, que enviará a un alto representante para su entierro. "Seguiremos inspirándonos en su compromiso vital con la paz, la solidaridad global y el cuidado de los necesitados", ha dicho en sus redes sociales el presidente, Lai Ching-te. "Su humildad, cariño por la humanidad y llamamientos por la paz serán siempre recordados por el pueblo y el Gobierno taiwanés", ha vaticinado el Ministerio de Exteriores. El Vaticano es el único aliado que conserva Taiwán en Europa. - Adrián Foncillas

"El papa Francisco era un hombre de Estado respetado, y un líder espiritual que daba una gran importancia al diálogo entre diferentes grupos de fe. Tomó la iniciativa ante tragedias humanitarias, sobre todo en la causa palestina y el genocidio en Gaza", ha dicho este lunes al mediodía el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Francisco, el mes que viene, tenía que visitar precisamente Turquía para la celebración del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, en un acto conjunto —de gran valor simbólico, con el patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, el líder de la ortodoxia mundial. Ambos líderes buscaban acordar una fecha fija para Pascua, celebrada en semanas distintas en el mundo ortodoxo y católico. "Era un gran amigo, un hermano, y tuvo un gran valor para el reacercamiento de nuestras Iglesias. Siempre le recordaremos", ha dicho este lunes Bartolomeo I. - Adrià Rocha Cutiller

En Oriente Próximo, la pérdida del papa Francisco se ha sentido con particular dureza. "Expreso mi cercanía al sufrimiento de todo el pueblo israelí y palestino", dijo en su último discurso del Domingo de Pascua. "Hago un llamamiento a las partes en conflicto: declaren un alto el fuego, liberen a los rehenes y acudan en ayuda de un pueblo hambriento que aspira a un futuro de paz", pidió, horas antes de morir. Desde el inicio de la guerra contra Gaza, a lo largo del último año y medio, el pontífice llamó cada día por teléfono a la única parroquia católica del enclave para ofrecer apoyo y oraciones. Continuó haciéndolo mientras estaba hospitalizado.

También en el Líbano, hogar de una de las comunidades católicas orientales más antiguas, la Iglesia maronita, su ausencia se ha notado con fuerza. "Nunca olvidaremos sus repetidos llamamientos para proteger al Líbano y preservar su identidad y diversidad", ha tuiteado el presidente Joseph Aoun, el único presidente cristiano del mundo árabe, en referencia a los continuos llamados del papa durante la brutal ofensiva israelí del pasado otoño. Su muerte es una "pérdida para toda la humanidad, pues era una voz poderosa a favor de la justicia y la paz" que pedía "el diálogo entre religiones y culturas", ha lamentado sobre el "querido amigo y fuerte partidario" del Líbano. - Andrea López-Tomàs

La muerte del Papa Francisco ha sacudido un continente que había frecuentado como ninguno de sus predecesores. El viaje más largo de su papado, en tiempo y kilómetros, fue en Asia, cuando en septiembre de 2024 pasó por Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Leste y Singapur. Su misa al aire libre en Filipinas, con siete millones de fieles, es el acto papal más multitudinario de la Historia. Su presidente, Ferdinand Marcos Jr, le ha reconocido su "corazón abierto a todos, especialmente a los más pobres y olvidados". "Con su ejemplo nos enseñó que ser un buen cristiano significa ampliar la bondad y el cariño a todos. Su humildad hizo que muchos abrazaran de nuevo la Iglesia", ha continuado el líder del país con más católicos del continente. También abunda el fervor en Corea del Sur. Su presidente en funciones, Han Duck-soo, ha dicho que el Papa "entregó un mensaje de amor y solidaridad a la humanidad con sus enseñanzas de que todos somos hermanos y hermanas y dedicó su vida a los pobres y marginados". Un 11 % de la población surcoreana es católica, según una encuesta de la década anterior. - Adrián Foncillas