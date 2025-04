Rutte, de perfil sobre las amenazas de EEUU contra Groenlandia: "El problema es la defensa del Ártico"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado de nuevo pronunciarse sobre las amenazas de Estados Unidos con invadir Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, país también aliado de la organización: "El problema en cuestión aquí es la defensa del Ártico", ha dicho el holandés este miércoles en rueda de prensa.

En un movimiento prácticamente inédito, Estados Unidos ha amenazado con ejercer la fuerza para invadir el territorio de otro país miembro de la OTAN. "Necesitamos Groenlandia", dijo el presidente Donald Trump la pasada semana. El secretario general de la Alianza, lejos de defender la soberanía danesa, se ha puesto de perfil este miércoles durante una rueda de prensa, alegando que lo verdaderamente importante es la seguridad en el Ártico.

Pero no es la primera vez. Durante su visita a la Casa Blanca el pasado 13 de marzo, Trump apuntó al papel del propio Rutte. "Creo que ocurrirá", dijo Trump, "estoy sentado con un hombre que puede ser muy instrumental". Entonces, el holandés tampoco paró los pies al presidente. "En lo que se refiere a Groenlandia, si se une o no a EEUU, lo dejaré fuera de esta discusión porque no quiero arrastrar a la OTAN en esto", alegó el secretario general.

En Copenhaghe se está acabando la paciencia. Hasta ahora, los daneses habían optado por un perfil bajo, evitando la confrontación con la Casa Blanca, con la esperanza de Trump acabara por olvidarse de Groenlandia. El tono, no solo no se ha rebajado sino que las amenazas, más o menos veladas, han continuado. Algo que Dinamarca considera inaceptable. "No es así como se habla a tus aliados", aseguró el pasado domingo el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha viajado este miércoles a Groenlandia con el objetivo de reforzar la cooperación y la confianza con Jens-Frederik Nielsen, el nuevo líder de la coalición de gobierno salida de las últimas elecciones en la isla. Lo hace en plena escalada de tensión, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y su mujer se presentaran en una de las bases militares que EEUU tiene isla. Una visita que no estuvo coordinada con las autoridades danesas, y en la que Vance acusó al Gobierno danés de no invertir suficiente en la defensa de Groenlandia.

Sin embargo, preguntado por la cuestión de nuevo durante la rueda de prensa previa a la reunión ministerial que se celebra este jueves en Bruselas, Rutte no ha querido posicionarse. El holandés ha defendido que el foco tiene que estar en la seguridad del Ártico "y eso va mucho más allá de Groenlandia". El secretario general ha insistido en que la OTAN tienen "serios asuntos que atender" en la región como la presencia de China o el rearme de Rusia. "Quiero que nos centremos en este asunto, porque hay un problema real", ha dicho.

Estados Unidos está presente en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial y en 1951 firmó un acuerdo de defensa con Dinamarca, lo que le permite tener una presencia militar importante. Para los daneses, no sería un problema ampliar los acuerdos actuales. "Respetamos que Estados Unidos necesite una mayor presencia militar en Groenlandia", dijo Rasmussen insistiendo en que su Gobierno está dispuesto a negociar. El problema es que nadie parece tener claro que las intenciones de Washington sean puramente una cuestión de seguridad.

Rutte y Trump

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la posición del secretario general de la OTAN ha tomado un marcado acento americano. Esto no es nuevo teniendo en cuenta el peso de Estados Unidos en la organización. Sí llama la atención teniendo en cuenta que la Alianza se ha centrado notablemente en la política de disuasión frente a Rusia, con quien el republicano parece tener una mejor relación que con muchos de sus aliados.

Según fuentes aliadas, esto se explica en parte porque el objetivo prioritario del secretario general es garantizar el compromiso de la Administración Trump con la seguridad europea. El propio Rutte ha insistido este miércoles en el compromiso de EEUU con la alianza. "Sé que ha habido lenguaje duro. Sé que hay aliados preocupados por el compromiso a largo plazo de Estados Unidos con la OTAN, pero los americanos han dicho una y otra vez: estamos comprometidos con la OTAN, estamos comprometidos con el artículo cinco...", ha dicho el secretario general.

Pero ese acuerdo no es gratis. Los americanos insisten en que el resto de aliados incrementen su inversión en defensa y asuman más responsabilidades para garantizar su seguridad. Este será uno de los temas centrales que debatan los ministros de Exteriores el jueves durante su reunión en Bruselas. Este encuentro será el primero de una serie de reuniones en los próximos meses para preparar la cumbre de junio en La Haya donde se espera que los aliados acuerden un nuevo objetivo de inversión.

Aunque los trabajos para definir qué capacidades necesita reforzar la OTAN, qué cifra de inversión será necesaria para hacerlo, y qué gastos se tendrán en cuenta a la hora de calcularla, continúan. Según Rutte ese porcentaje estará seguramente "al norte del 3% [del PIB] para cerrar esa brecha y garantizar que nos podemos mantener a salvo". El secretario general ha destacado que muchos países como Finlandia, Suecia o Dinamarca ya han hecho anuncios de su intención de aumentar el gasto en defensa.

España es uno de los países en el punto de mira, ya que se encuentra entre los aliados que menos porcentaje del PIB dedican a gasto militar. La pasada semana, Rutte dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez "quiere llegar al 2% [del PIB] este verano". Según fuentes aliadas, lo cierto es que si se cambiaran los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de calcular esa cifra, podría ser. En cualquier caso, el Gobierno presentará antes de la cumbre de junio un plan para cumplir con sus compromisos.

Seguridad colectiva

En paralelo a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, se celebra en Varsovia una reunión de ministros de Defensa de la UE. El objetivo es debatir cómo traducir el plan de rearme y el libro blanco sobre la defensa que la Comisión Europea presentó el pasado mes de marzo en acciones concretas. También la Alianza abordará las medidas para reforzar el papel de la UE en este ámbito el viernes durante una reunión en la que participará la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Durante la primera jornada de la reunión en Varsovia, el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, ha insistido en la importancia de que ambas organizaciones colaboren. "La Unión Europea es el mayor mercado único del mundo y la OTAN es la mayor fuerza militar defensiva del mundo", ha dicho el lituano. "La economía de la Unión Europea es mucho mayor, al menos 10 veces mayor que la economía rusa. Juntos, podemos gastar y producir más que Rusia. Pero tenemos que unirnos y ser solidarios", ha insistido.

Kubilius ha defendido la necesidad de aplicar también el concepto de la seguridad colectiva a la UE. "Un ataque a uno de nosotros es un ataque a todos nosotros", ha asegurado el lituano. El comisario ha destacado que aún puede evitarse la catástrofe, "disuadir las agresiones rusas, evitar la guerra y preservar la paz". Pero eso pasa, ha insistido, por reforzar la política de defensa europea.