Familiares de rehenes de Hamás exigen a Netanyahu que detenga los bombardeos en Gaza: “No ayudan en nada”

Ha pasado casi un año y medio --535 días-- desde que vieron por última vez a sus seres queridos. Y las esperanzas de volver a abrazarlos se alejan cada segundo que pasa. Especialmente después de que el Gobierno de Binyamín Netanyahu decidiera hace una semana, el pasado 18 de marzo, romper el alto el fuego y volver a bombardear la Franja de Gaza, provocando casi 800 muertos en siete días.

"Los bombardeos no ayudan en nada", coinciden Silvia Cuño y Ruthy Chmiel, las madres de David y Ariel Cuño y de Eitan Horn, respectivamente, durante una videoconferencia con periodistas. David, Ariel y Eitan fueron secuestrados por milicianos palestinos en el kibutz Nir Oz, a pocos kilómetros de Gaza, y son parte del grupo de 59 rehenes que siguen en la Franja en manos de Hamás y de otros grupos. Israel estima que 35 de estos cautivos están muertos.

"Sabemos que los bombardeos no ayudan, hubo muchos secuestrados que perdieron su vida por eso", destaca Ruthy, mientras Silvia explica que uno de sus hijos, David, casi muere debido a que un proyectil israelí impactó en una casa adyacente a la que estaba retenido junto a su mujer y una de sus hijas (ambas liberadas en noviembre de 2023, durante la primera tregua pactada por Israel y Hamás). "Para mí, es un error", añade en una clara crítica a la decisión del Ejecutivo israelí de retomar las hostilidades en el enclave palestino, vista por analistas y opositores como una jugada de Netanyahu para garantizarse su supervivencia política.

Para estas dos mujeres israelíes de origen argentino, lo más importante es recuperar la vida que tenían antes del 7 de octubre de 2023. "Lo que nos están haciendo tanto el Gobierno (israelí) como los terroristas (Hamás) es algo insoportable", destaca Silvia. Aquel día se paró el reloj y no conseguirán avanzar hasta que sus hijos no estén de vuelta. "No hay reuniones familiares ni festividades, estamos todo el tiempo juntos pero no celebraremos nada hasta que no regrese Eitan", explica Ruthy, quien se reencontró con su otro hijo secuestrado en Gaza, Iair, el pasado 15 de febrero. "Puedes estar tranquilo, estás en casa", le dijo a Iair mientras le daba el primer abrazo tras su liberación. Y no puede esperar más a decirle lo mismo a Eitan. Silvia también sueña con el día en que pueda abrazar, besar y dar a David y Ariel todo el amor que no les ha podido dar en este año y medio. "Y una fiesta con asado y empanadas", bromea.

Petición al Gobierno

Silvia y Ruthy llevan desde aquel día en que se paró el reloj reuniéndose con periodistas, políticos y todo aquel que desee escucharles para divulgar su ruego al Gobierno. "Le pedimos que haga todo lo posible por los secuestrados, que piensen con la cabeza y el corazón y que piensen en los que se están pudriendo en los túneles", dice la madre de David y Ariel. Su compañera reclama al Ejecutivo de Netanyahu que "corrija" su rumbo y "traiga a los 59 secuestrados que siguen allí". A su juicio, si desde el primer momento se hubieran puesto por delante las vidas de los rehenes, no habrían muerto tantos. "Lo necesitamos todos, no solo los familiares, lo necesita todo el pueblo para poder seguir adelante".

Y preguntadas sobre si el Gobierno debe plegarse a las condiciones de Hamás a cambio de los rehenes, las dos son tajantes: "Pedimos que no haya condiciones, que les den todo lo que ellos quieren, que liberen a todos los secuestrados juntos, no en fases, y después ya veremos".