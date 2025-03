Francia propone una tregua de un mes para Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto una tregua de un mes para Ucrania. La idea la planteó Macron este domingo durante una entrevista con el diario 'Le Figaro', en el viaje en avión de vuelta a Francia después de la cumbre de líderes europeos de Londres. En sus declaraciones, Macron adelantó algunas ideas sobre el rumbo que debe tomar Europa frente a este conflicto y del plan de paz en el que está trabajando junto con el primer ministro británico, Keir Starmer. No obstante, este lunes el Reino Unido se ha desmarcado del mes de tregua. Según el secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, esta idea "no ha sido objeto de un acuerdo" entre París y Londres.

"No es un plan que reconozcamos en este momento", dijo Luke Pollard en el programa 'BBC Breakfast'. Pollar afirmó que el gobierno británico está considerando "en privado" "varias opciones diferentes". El Palacio del Elíseo, por su parte y según publica el diario francés 'Les Echos', niega que haya desacuerdos con el gobierno británico, subrayando que se trata de una propuesta franco-británica sobre la mesa, desde hace una semana, cuyos detalles no se han ultimado.

Macron dejó claro para 'Le Figaro' que no cree en un acuerdo ruso-estadounidense de alto el fuego, especialmente tras la escena protagonizada por Donald Trump y Volodímir Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca. Aun así, el presidente francés no tira la toalla y confía en la reanudación de las conversaciones entre Washington y Kiev.

Aunque la "desescalada" de las tensiones entre ambos dirigentes parece lejana. Este lunes, Zelenski afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia "aún está muy, muy lejos", y agregó que espera seguir recibiendo apoyo estadounidense a pesar de lo sucedido en los últimos días. Unas palabras que no gustaron a Trump, quien not ardó en contestar a través de la red social Truth: "¡Esta es la peor declaración que Zelenski pudo haber hecho y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo! Este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos, y Europa".

Macron a favor de aumentar el gasto en defensa

Francia busca liderar esta nueva crisis de manera rápida, porque para Macron "es hora de un despertar estratégico europeo". No es la primera vez que el mandatario francés asume el liderazgo. Ya lo hizo durante los primeros meses de conflicto, posicionándose como uno de los mandatarios que más veces se ha reunido con el presidente ucraniano.

Para Macron, este despertar pasa por aumentar el gasto en defensa y rearmar Europa. "Desde hace tres años, los rusos gastan el 10% de su PIB en defensa. Por lo tanto, debemos prepararnos para el futuro", insistió en su entrevista, fijando un objetivo de alrededor del 3%-3,5% del PIB, que será la propuesta que presente en la próxima cumbre europea extraordinaria prevista para este jueves.

El gasto en defensa no es una opinión unánime en Francia. La Francia Insumisa considera que el aumento del presupuesto militar beneficiará sobre todo a la industria estadounidense. El líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, también criticó duramente la celebración de la cumbre en el Reino Unido, "el único país que ha abandonado la UE y el más directamente vinculado a Estados Unidos", afirmó.

Parte de la izquierda francesa ve la cumbre de Londres como un encuentro "vacío" destinado a vender "una economía de guerra". Sin embargo, el Partido Socialista está "totalmente de acuerdo" con las propuestas presentadas por Macron sobre defensa y disuasión europea ante la creciente tensión generada por Donald Trump.

Disuasión nuclear

Francia y Reino Unido son los únicos que disponen de armas nucleares, y en este momento, la pregunta sobre una posible disuasión nuclear para muchos es pertinente. Preguntado por esto, Macron aseguró para el medio francés que los principios cardinales de la disuasión se mantendrán: "El presidente de la República toma la decisión totalmente soberana y siempre confidencial de utilizar armas nucleares. El General De Gaulle y mis otros predecesores siempre dijeron que los intereses vitales tenían una dimensión europea".

El mandatario abrió la puerta a una nueva estrategia nuclear europea e insistió en que Europa no debe tener miedo a hablar del tema, aunque la doctrina no cambie. "Quienes deseen profundizar el diálogo con nosotros podrán, si es necesario, involucrarse en los ejercicios de fuerzas de disuasión. (...) El Ejército francés podría llegar incluso a situar armas nucleares en países socios, en contacto con sus ejércitos. Con la idea de sustituir eventualmente a los estadounidenses, que tienen armas nucleares desplegadas en Europa".