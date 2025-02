Trump declarará el inglés como lengua oficial de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene lista una orden ejecutiva para declarar el inglés como "lengua oficial de Estados Unidos", un título que nunca ha existido en la historia de la nación norteamericana, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a varios medios locales.

No se sabe en qué momento firmará la orden, pero no parece que sea hoy, pues en el programa del presidente adelantado por la Casa Blanca no figura la firma de órdenes ejecutivas.

La orden incluirá una derogación de una directiva del año 2000, durante el mandato de Bill Clinton, para que las agencias federales faciliten servicios en otros idiomas a todos aquellos con un dominio limitado del inglés, según la cadena CNBC.

Todavía no se ha proporcionado una fecha para la firma de la orden, publicada inicialmente por 'The Wall Street Journal'. Estados Unidos nunca ha tenido un idioma oficial a nivel federal, pero el tema ha sido problemático para ciertos estados.

El uso del español en la vida pública ha generado controversia a lo largo de los años, incluso en Texas, donde un senador estatal exigió en 2011 que un activista de los derechos de los inmigrantes hablara inglés y no su español nativo en una audiencia legislativa. Eso reavivó un debate de décadas sobre si es apropiado hablar español en Texas, que alguna vez fue parte de México y, antes de eso, parte del Imperio español. El tema ha sido doloroso para muchos texanos mexicano-estadounidenses mayores que recuerdan haber sido castigados por hablar español en la escuela en la década de 1950.

Inmediatamente después de tomar posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Trump ordenó cerrar la página web y las redes sociales oficiales de la Casa Blanca en español, tal como hizo, en 2017, al inicio de su primer mandato.