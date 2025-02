El Ejército israelí reconoce su "completo fracaso" durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023

Tras 509 días, han llegado las explicaciones. Más de 500 madrugadas después de la más trágica que sufrió Israel en su historia, la del 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha publicado los resultados de su investigación sobre las fallas militares de aquel día. "Un completo fracaso", así lo ha resumido un oficial al presentar las conclusiones. Además del análisis de los acontecimientos de la noche anterior al brutal ataque, que mató a casi 1.200 israelíes y provocó el secuestro de otros 250, las conclusiones del informe también se fijan en los años anteriores, durante los cuales las autoridades israelíes malinterpretaron a Hamás y dejaron el sur del país completamente vulnerable.

"El 7 de octubre fue un fracaso total, el Ejército israelí no cumplió con su misión de proteger a los civiles israelíes”, ha dicho a los periodistas un alto funcionario del Ejército israelí tras la publicación de la investigación. "Demasiados civiles murieron ese día preguntándose en su corazón o en voz alta: ¿dónde está el Ejército?", ha añadido el funcionario, hablando bajo condición de anonimato. La investigación, que ha llegado casi un año y medio después de la histórica agresión, ha concluido que esta se desarrolló en tres olas. En su punto máximo, más de 5.000 combatientes y civiles ingresaron a Israel desde la Franja de Gaza por tierra, mar y aire.

Tres olas

Durante la primera ola, más de un millar de milicianos de Nukhba, la fuerza de élite de Hamás, se "infiltraron" en el país bajo el amparo del intenso fuego, provocado por el lanzamiento de centenares de cohetes desde Gaza. La investigación afirma que estos primeros luchadores fueron responsables de inutilizar el sistema de comunicaciones del Ejército israelí, sus centros de mando y control. Mientras trataba de recuperarlo, se desató el caos. En la segunda ola, entraron otros 2.000 combatientes, y, en la tercera, llegaron centenares acompañados de varios miles de civiles, que aprovecharon la confusión para volver a pisar la tierra de sus antepasados.

Según su propia investigación, el Ejército israelí tuvo dificultades para preparar una respuesta, ya que las bases más cercanas a la frontera fueron rápidamente invadidas y la cadena de mando se quebró en medio del caos. La noche anterior al ataque, las tropas identificaron cinco señales de actividad inusual de Hamás, pero creyeron que no indicaban un ataque inminente. Las fuerzas israelíes no estaban preparadas para un ataque sorpresa a gran escala por diversos motivos. En la última década, analizada en el informe, se había asentado la "percepción" en el seno del Ejército de que Hamás en Gaza no representaba una amenaza significativa para Israel.

"Cobarde Gobierno israelí"

A su vez, los militares israelíes creyeron que el grupo palestino no estaba interesado en una guerra a gran escala, que sus redes de túneles se habían degradado significativamente y que cualquier amenaza transfronteriza sería frustrada por la valla fronteriza de alta tecnología de Israel. La investigación ha puesto de relieve una brecha cada vez mayor entre las percepciones del Ejército israelí sobre Hamás y lo que el grupo estaba haciendo en realidad. Pese a que la Dirección de Inteligencia Militar recibió la información sobre un posible ataque a gran escala de Hamás, desestimó los planes por considerarlos poco realistas e inviables. Asumió falsamente que su líder, Yahya Sinwar, era un pragmático que no buscaba una gran escalada con Israel, y se contentaba con las mejoras económicas de los últimos años.

Nada más lejos de la realidad. En abril de 2022, un año y medio antes del ataque, Hamás decidió lanzar una agresión de este tipo. En mayo del año siguiente, se animó a hacerlo el 7 de octubre. Las investigaciones militares no afectan al liderazgo político, aún por rendir cuentas por el desastre de aquel día. "El Ejército está demostrando coraje e integridad, y se está investigando a sí mismo sin ningún intento de encubrir o evadir su responsabilidad", ha escrito Yair Lapid, líder de la oposición, en X. "Es hora de que el grupo cobarde y fracasado llamado Gobierno israelí haga lo mismo", ha añadido.