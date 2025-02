Ucrania se prepara para defender sus líneas rojas ante Trump: pide fuerzas de interposición y capacidad de disuasión

La guerra siempre plantea un dilema personal. Alistarse o huir; ceder para lograr la paz o seguir luchando. Esas disyuntivas se dan estos días en millones de hogares en Ucrania. Quieren que sus soldados (padres, hijos, hermanos) vuelvan del frente. Pero necesitan que alguien les prometa que no volverán a sufrir el calvario de los pasados 11 años de guerra; tres de ellos de una invasión a gran escala en la que han conseguido resistir al segundo mayor ejército del mundo.

Esa duda existencial no entiende de clases sociales o profesiones. Inna Sovsun (Járkov, 1984) es una de las 450 diputadas en el Parlamento nacional, la Rada Suprema. Su formación es el partido liberal Holos. Últimamente tiene el corazón en un puño, como el resto de sus compatriotas. Su marido volvió a unirse a las Fuerzas Armadas en febrero de 2024 y desde entonces está en el frente.

"Si la guerra se para, regresará a casa. Pero no consigo ver qué tipo de paz va a haber, qué podemos ofrecer a Putin para que pare o qué ficha moverá Estados Unidos. Temo que un alto el fuego a cualquier precio sea el preludio de una nueva guerra: tengo un hijo de 12 años, si la guerra comienza de nuevo en cinco años, estará en edad de luchar. No quiero que ese sea mi legado", asegura.

Para ella, el anuncio por sorpresa de Donald Trump de que había acordado comenzar a dialogar con Vladímir Putin para alcanzar un alto el fuego abre una ventana a la esperanza, pero también al miedo. "La sensación es parecida a la de los días previos a la invasión a gran escala: no sabemos qué esperar ni qué va a ocurrir, y vivimos un sentimiento muy profundo de incertidumbre, conscientes de que lo que se juega es muy importante", asegura.

El presidente Trump puso en marcha la maquinaria diplomática internacional. Sin preguntar a la UE, aliada que ha llevado la mitad de la carga de la guerra, anunció que había acordado con Vladímir Putin iniciar conversaciones para un alto el fuego Se habla de una posible reunión presencial en Arabia Saudí entre Trump, Putin y Zelenski. "No sé nada de esto. ¿Igual alguien sabe más que yo?", ha dicho en tono irónico este viernes el presidente ucraniano ante las preguntas de los periodistas en la conferencia de seguridad de Múnich (Alemania).

El sarcasmo pone de manifiesto que hay dos bandos diplomáticos. De un lado, Ucrania y la Unión Europea, que parecen haber sido orilladas por el nuevo presidente estadounidense, más centrado en conseguir la aquiescencia de Putin para frenar el conflicto. "Solo me reuniré con un ruso, con Putin, pero solo después de tener un plan común con Trump y con Europa. Solo en ese caso me reuniré, no en otro escenario", ha añadido Zeleski.

Líneas rojas de Ucrania

La guerra sigue en marcha, y a plena potencia. Este viernes, un dron con una gran carga explosiva se ha estrellado contra la cúpula que protege la central nuclear de Chernóbil y que evita desde hace tres décadas que la radiación se escape del cuarto reactor, el que resultó dañado en el peor accidente atómico de la historia. Ucrania ha acusado a Rusia del ataque, y ha expuesto un vídeo en el que se ve el momento del impacto y el resultado posterior. Moscú lo niega.

Entre bambalinas, todos comienzan a dibujar los primeros trazos del posible final del conflicto. Cuáles serán las posibles líneas rojas de cada parte, y cuáles las piezas que se pueden intercambiar. En Ucrania, la frase más repetida es "garantías de seguridad". Pero, ¿a qué se refieren? No basta con un compromiso sobre el papel. Eso ya lo obtuvieron en 1994 en Budapest y en los acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2 tras la invasión rusa de 2014. No buscan documentos: quieren un auténtico escudo de disuasión en forma de tropas, armas y alianzas internacionales

Se habla mucho, por ejemplo, de desplegar fuerzas internacionales de paz para disuadir a Rusia contra una posible invasión. Este tipo de misiones ya existen, con un éxito limitado. Entre Líbano e Israel hay unos 10.000 soldados internacionales bajo la misión de Naciones Unidas Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL). No han sido suficientes para evitar la invasión total terrestre del sur del país de los cedros por parte de Israel el pasado 1 de octubre, que dejó cerca de 3.000 muertos.

En Kiev se duda de cualquier misión comandada por la ONU, porque Rusia está en el Consejo de Seguridad y la puede manipular a su favor. Se apunta a fuerzas internacionales, quizá bajo el mandato de la Unión Europea. Estados Unidos ya ha rechazado aportar soldados.

Desarme de Ucrania y elecciones

Putin pedirá probablemente que Ucrania se desarme, limite el tamaño de su ejército y se restrinja el desarrollo de su industria militar. "No podemos aceptar ninguna restricción en ese sentido, que ya intentaron en las conversaciones de Estambul [al principio de la guerra]", dice Sovsun. Más bien al contrario, apunta, un acuerdo de alto el fuego debería incluir garantías de suministro de armas de Occidente. Es la única forma de mantener la "paz por la fuerza", como no se cansa de repetir Trump.

Tampoco aceptarán, señala la diputada, que se fuerce a Ucrania a declararse un "estado neutral".

Es muy posible que Moscú quiera que Kiev renuncie a sus pretensiones de acceder a la OTAN, plasmadas en su Constitución. O incluso a su acceso a la Unión Europea, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado como el camino a seguir para el país de los girasoles.

Elecciones en Ucrania

El otro melón son las elecciones. La nueva Administración de Donald Trump pide que se celebren, y en la nueva hoja de ruta podrían incluirse como parte de la propuesta rusa. Para Putin, la salida de Zelenski del poder (cuya popularidad está cayendo) se podría presentar como una victoria, un éxito interno en la proclamada idea propagandística de “desnazificar” el país. También apretará para que los partidos prorrusos ilegalizados por el Gobierno ucraniano puedan volver a presentarse a las elecciones. Todo será frontalmente rechazado por Kiev.

En este contexto, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció este jueves que la imposición de sanciones contra el expresidente y diputado Petro Poroshenko, por recomendación del Consejo de Ministros. Es una represalia por su rol en el pasado en el Gobierno del prorruso Víktor Yanukovych, en el poder en 2014. El acuerdo de alto el fuego deberá ser aprobado en la Rada.

"Tenemos que repensar cómo vemos la victoria", concluye la diputada ucraniana. "Y lo fundamental es existir como un país soberano al que se escuche, sostener las instituciones y que las decisiones se tomen en Kiev y no en Moscú".