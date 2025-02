El cofundador de Airbnb se incorpora al equipo de Musk en el Gobierno de Trump

El cofundador de Airbnb, Joe Gebbia, se unirá al Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk, informó el jueves el periódico 'The New York Times'. Gebbia, miembro de la junta de Tesla y amigo cercano de Musk, planea comenzar en breve, según la información del rotativo, que no especificó qué papel tendría en el equipo de Musk.

En un post en la red social X el día antes de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Gebbia explicó que había votado al republicano al haberse alejado políticamente de la opción demócrata.