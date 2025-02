Santorini teme el impacto de la caída del turismo debido a la ola de terremotos

Para los habitantes de la isla griega de Santorini, dependiente del sector turístico, hay un punto positivo en la ola de seísmos que desde hace dos semanas azota la región con decenas de terremotos al día, el mayor de los cuales ha sido de 5,3 en la escala de Richter, y es que ha llegado en temporada baja, con a penas unos pocos visitantes.

Pero esta tormenta de temblores, catalogada como excepcional por los expertos y geólogos griegos, acecha el futuro. Los académicos desconocen cuándo terminarán los seísmos, y aseguran que podrían durar hasta pasada Semana Santa, y que, en principio, los terremotos no deberían pasar del 6 en la escala de Richter.

Pero si la actual ola no termina, la temporada de verano peligra. "El pasado 3 de febrero estaba instalando un aire acondicionado cuando todo empezó a temblar y el aparato cayó al suelo. Fue en ese momento cuando decidimos abandonar la isla con mi familia", explica Alban, un residente de Santorini, al periódico heleno 'To Vima'. "Ahora ya apenas queda nadie en la isla. Tan solo los mayores y los que no pueden salir de casa. La isla está vacía. De los 15.000 habitantes que somos normalmente, solo hay 2.000", continúa el hombre, trabajador de un hotel de lujo.

Atenas ha abierto una suerte de campo de refugiados para albergar a varios cientos de los vecinos de Santorini, la mayoría de los cuales trabaja, en su isla, en el sector del turismo, la principal industria económica de la región. De hecho, según la prensa griega, los comerciantes locales temen, tras esta ola de seísmos, que la temporada turística de verano será catastrófica.

"Quiero asegurar a los habitantes de Santorini y a los de las islas vecinas, puestos a prueba estos días, que el Estado está de su parte. Esperamos que este fenómeno termine pronto y que la región pueda volver a la normalidad", dijo la semana pasada, en un viaje a Santorini, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que declaró el estado de emergencia en la región.

Un gran peso

El riesgo es alto para la región y para todo un país, Grecia, volcado en el turismo. Según un informe reciente del Banco Nacional griego, la isla de Santorini —de tan solo 15.000 habitantes— contribuye al 4% del total de la economía turística del país. Santorini y las demás islas del archipélago de las Cícladas, Amorgos, Ios y Anafi, sumadas, llegan al 10% del total. Estas últimas tres islas, más pequeñas, también han sido evacuadas debido a los terremotos.

"Santorini es un destino icónico turístico griego, y nuestra prioridad es establecer la estabilidad y la competitividad del lugar", ha dicho este lunes la ministra de Turismo griega, Olga Kefalogianni, en una reunión de emergencia con empresarios turísticos. "Nuestro ministerio apoyará activamente a Santorini con campañas especiales. Nos encargaremos que la isla se mantenga como uno de los destinos preferidos y más seguros del mundo", ha continuado Kefalogianni.

Los expertos, sin embargo, lo ponen en duda. "No podemos excluir la posibilidad de que lo que estamos viviendo es una secuencia pre-sísmica y que llegue un gran terremoto, aunque parece de momento poco probable. Creo que si llegase un gran terremoto, este no sería mayor que 6 en la escala de Richter. Esto podrá saberse con mayor claridad en las próximas semanas", ha dicho este lunes a la televisión helena Mega el sismólogo Yorgos Kaviris.