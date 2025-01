Israel abre el paso hacia el norte de Gaza y miles de palestinos regresan a sus casas un año después

Decenas de miles de gazatíes han pasado noches al raso a la espera de este momento y, por fin, ha llegado. Empieza el ansiado retorno a casa. O a lo que quede de ella. Tras la apertura del corredor Netzarim por parte de Israel, que parte la Franja de Gaza por la mitad, este lunes por la mañana, al menos un millón de palestinos forzosamente desplazados al sur del enclave han podido volver a sus hogares en el norte. Más de un año después de su obligada partida para intentar salvar la vida, los gazatíes del norte pueden retornar a su tierra. Lo hacen a pie, en carros tirados por burros o en coches, pero lo hacen con ilusión, dispuestos a empezar de nuevo en medio de la más pura destrucción.

Apenas han pasado ocho días desde el inicio del alto el fuego en Gaza, y la Franja ya es otra. No caen las bombas, miles de camiones con ayuda humanitaria han accedido a ella, y, ahora, la población puede volver a los restos de sus casas en la totalidad del enclave. Después de la liberación de cuatro rehenes israelíes el sábado, decenas de miles de gazatíes se agolparon en los cruces del puesto de control israelí de Netzarim a la espera de que la promesa de retornar al norte se convirtiera en realidad. Pero han tenido que esperar casi 48 horas más. Hasta que Hamás no ha accedido a entregar antes del viernes a la rehén israelí Arbel Yehud, la última mujer civil que quedaba por liberar, los soldados israelíes no han abierto las compuertas.

Ha sido a las 7:00 horas (las 6:00 hora peninsular española) para quienes accedían a pie por la calle al Rashid. Otro paso para vehículos en la calle Salah al Din se ha abierto a las 9:00 horas (las 8:00 hora peninsular española). Imágenes aéreas han mostrado a grandes multitudes en movimiento. Un mar de palestinos haciendo lo impensable: volviendo a su tierra. Durante los casi 16 meses de desplazamiento forzado causado por la más brutal de las ofensivas militares israelíes, en los que unos 50.000 palestinos han perdido la vida, muchos de estos caminantes no creían que sobrevivirían esta letal guerra, ni mucho menos que podrían volver a sus hogares. El frenesí de la alegría ha hecho que los primeros residentes llegaran a la ciudad de Gaza a primera hora de la mañana.

"La guerra ha terminado"

"Al menos volvemos a casa, ahora puedo decir que la guerra ha terminado y espero que todo siga en calma", ha dicho Ghada, madre de cinco hijos, a la agencia de noticias Reuters a través de una aplicación de chat. Lo hacen por el corredor Netzarim, una zona de seis kilómetros y medio de largo que construyó el Ejército israelí para dividir el norte del sur de Gaza.

Las tropas israelíes destruyeron todos los edificios y las instalaciones públicas arrasando cada parcela de tierra para construir su base militar y establecer su sistema de vigilancia. Hasta hace unas horas, este pedazo de territorio representaba una trampa mortal para los gazatíes, donde, al cruzarlos movidos por las órdenes de evacuación israelíes, algunos fueron detenidos, otros torturados, y otros desnudados y deshumanizados.

Basem Naim, un alto funcionario de Hamás, ha descrito la jornada del lunes a la cadena Al Jazeera como “el día más importante en la historia actual de este conflicto”. Israel se vio obligado "por primera vez" a permitir que los palestinos regresaran a sus casas después de haber sido obligados "por la resistencia" [por las brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás] de manera similar a como se vio "obligado a liberar" a los prisioneros palestinos. "Creo que es un día muy simbólico: es un día muy importante para abordar este conflicto con los israelíes, qué lenguaje entienden", ha añadido. Hamás está "dispuesto a hacer lo máximo para darle a este acuerdo una oportunidad de tener éxito", ha dicho, reafirmado el compromiso del grupo con lo acordado.

Completa destrucción

Lo que los gazatíes se encontrarán al llegar al norte dista mucho de lo que dejaron atrás. Solo en el primer mes de guerra, iniciada el 7 de octubre por la masacre de Hamás contra el sur de Israel, los bombardeos del Ejército israelí dañaron o destruyeron el 34% de los edificios del norte del enclave y el 31% de la ciudad de Gaza. Unos meses más tarde, en enero de 2024, tres meses después del inicio de los incesantes bombardeos, el 70% de los edficios del norte de Gaza y la ciudad de Gaza habían sido destruidos. "Comenzaré a reconstruir mi casa, ladrillo a ladrillo, pared a pared", dice a Al Jazeera un palestino desplazado por la fuerza. "Comenzaremos por retirar los escombros y reconstruiremos todo de nuevo", afirma.

Hamás ha calificado el regreso de "victoria” para los palestinos", mientras que su aliado, la Yihad Islámica Palestina, dicho que era una "respuesta a todos aquellos que sueñan con desplazar a nuestro pueblo". En los primeros días de la guerra, Israel había evacuado por la fuerza a alrededor de 1,1 millones de personas del norte de Gaza para preparar una invasión terrestre. Por eso, Hamás considera que el retorno de estos palestinos confirma su vínculo con su tierra y una vez más "demuestran el fracaso de la ocupación [Israel] para lograr los objetivos agresivos de desplazar a la gente y quebrantar su firme voluntad", ha afirmado en un comunicado.

Por su parte, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, exministro de Seguridad Nacional tras renunciar al gobierno en oposición al acuerdo de alto el fuego, ha tachado las imágenes de decenas de miles de palestinos regresando al norte de Gaza de "otra parte humillante" del "imprudente" pacto. "Esto no es lo que parece una ‘victoria total’; esto es lo que parece una rendición total", ha escrito en 'X'. "Los heroicos soldados de nuestro Ejército no lucharon y dieron sus vidas en la Franja" sólo para que los palestinos regresaran al norte, ha añadido, antes de sentenciar "¡debemos volver a la guerra… y destruir!".