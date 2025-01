Bernard Arnault y la élite conservadora francesa junto a Donald Trump

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, y Bernard Arnault, entre otros, acompañaron a Donald Trump durante su investidura. La presencia de Bernard Arnault, empresario francés cofundador, presidente y director ejecutivo de LVMH -el mayor grupo de artículos de lujo- ha causado cierta inquietud en Francia.

Hasta 2023 era el hombre más rico del mundo con una fortuna de más de 230 millones de dólares. Puesto que le arrebató Elon Musk. Sin embargo, su poder de influencia cada vez es mayor, en especial, en la política. Arnault ha pasado de estar en la sombra a, en los últimos años, dejarse ver en cenas de Estado organizadas en el Palacio del Elíseo, e incluso ocupar titulares de los principales periódicos de Francia por su impopular opinión sobre temas como la reforma de las pensiones o el aumento de los impuestos a las grandes fortunas.

Ahora, su presencia en la investidura de Donald Trump le ha vuelto a poner en el foco de la opinión pública. "No es nada nuevo, Donald Trump y Bernard Arnault trabajaron juntos en un proyecto inmobiliario en Estados Unidos a principios de los años 80. No es de extrañar que la familia Arnault esté financiando la campaña de Trump", escribe un internauta en la red X. No va muy desencaminado. La relación de amistad entre Arnault y Trump no es nueva. En los 80, el empresario francés funda Férinel Inc. y es ahí cuando inicia sus primeros negocios con el promotor inmobiliario, Donald Trump, como 'The Princess' en Palm Beach, Florida. "Bernard es un artista, un visionario", afirmó en su día el presidente estadounidense.

Ala conservadora francesa

No han sido los únicos negocios que han compartido. A principios de 2019, Donald Trump se reunió con Arnault, y pocas semanas después, el presidente-director general del grupo de lujo LVMH inauguró un 'atelier' de Louis Vuitton en Texas, celebrando un evento al que acudieron importantes personalidades estadounidenses, entre ellas, el presidente Trump.

Aunque el multimillonario no ha expresado públicamente su apoyo a Trump, sí que lo ha hecho a través de sus negocios y su presencia en distintos actos, como en la investidura del pasado lunes.

No solo Bernard Arnault era uno de los presentes en la investidura de Donald Trump. A su lado, sus dos hijos, Delphine y Alexandre Arnault. La primera es presidenta y directora general de Dior, el segundo fue nombrado a finales de 2024, director general delegado de la división de Vins & Spiritueux.

También estaban otras caras conocidas del ala conservadora francesa; el polémico político, Éric Zemmour, y Sarah Knafo del partido Reconquête!, y Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, y miembro del partido Identité Liberté.

Alerta del presidente Bayrou

Mientras la élite conservadora se posiciona al lado de Donald Trump, el primer ministro de Francia, François Bayrou, alertaba de los planes "increíblemente dominadores" del presidente de Estados Unidos, al que acusó de querer acaparar «toda la investigación y toda la inversión del mundo», lo que amenaza a Francia y a Europa. "Si no hacemos nada, nuestro destino será el de ser dominados, aplastados, marginalizados", aseguró el jefe del Gobierno galo.

Algunas empresas francesas se juegan un gran capital en las relaciones comerciales entre Francia y Estados Unidos. Precisamente, en los últimos años, la relación entre ambos países no pasa por su mejor momento.

La balanza comercial de Francia con Estados Unidos siguió siendo deficitaria, con un saldo negativo de 6.600 millones de euros, según cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con Donald Trump nuevamente en el poder, el miedo de las guerras comerciales ha resurgido, especialmente tras el anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos sobre su deseo de presionar a gobiernos aliados y a sus empresas para que apoyen su programa político.

De ahí que, la imagen de este pasado lunes, en la que empresarios y políticos franceses se mezclaban con la élite tecnológica mostrando su apoyo a Donald Trump tiene un gran significado, más allá de la simple fotografía del momento.